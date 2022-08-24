Нема ні грошей, ні техніки, ні їжі: російський прапорщик розповів, чому РФ програла війну

За словами Андрія Лаврентьєва, техніка в армії Росії зіпсована, оскільки її не зберігають у комплексних будівлях. Керівництво не дбає про військових, їжу та воду привозять раз на 10 днів.

Колишній прапорщик, старший технік, 41-річний Андрій Лаврентьєв із Росії розповів, яка ситуація в російській армії, а також чому не поїхав воювати в Україну та чому тепер за це його переслідує влада РФ. Про це пише видання "Важливі новини".

За словами Лаврентьєва, у 2017 році він працював охоронцем у російській нафтопровідній компанії "Транснафта". Згодом там оголосили, що людей скорочуватимуть. Прапорщик не став чекати й вирішив піти у військову поліцію. Попри вимоги туди брали всіх, хто закінчив 9 класів.

"Я на все це дивився, а потім ще виявив у моєму підрозділі одну людину, яка вимагала гроші у свого ж товариша по службі. Доніс до командування, але мені тільки по шапці дали: типу, чого ти стрибаєш вище голови. Ну, я тоді перевівся в бригаду техніком і отримав там у 2019 році звання прапорщика", — розповів Лаврентьєв.

Він зазначив, що техніка в армії Росії зіпсована, оскільки її не зберігають у комплексних будівлях. Тож улітку вона вигоряє на сонці.

"Гроші є в країни. Тобто взяти б і звести нормальні комплексні будівлі, щоб там зберігалася техніка", — додав Лаврентьєв.

Прапорщик каже, що у військах двічі на рік проходить переведення техніки на літній і на зимовий періоди.

"У цей час я маю в техніці поміняти мастила, фільтри. Потім приїжджає комісія на перевірку. І ось іде командувач 35-ої загальновійськової армії міста Білогірська Амурської області, заходить у третій мінометний взвод третього батальйону, а там стоять три "Урали". Всі пофарбовані, колеса прямо чорні, бампер чорнений, всі бирочки натягнуті, алгоритм дій по тривозі — все висить, все чудово… Генерал каже: "От, командири, дивіться, як треба, наводжу вам приклад командира третього мінометного взводу!" Просто піднімаються капоти в цих машинах, а там в одному двигуна немає, в іншому радіатора немає, в третій ПНВТ (паливний насос високого тиску) вкрали, в якихось ще акумулятори колись стягнули. Така клоунада, серйозно вам кажу. командир 35-ої армії приїжджає на службовій Toyota Land Cruiser Prado 120-м японського виробництва, і мені ця людина репетує з трибуни за патріотизм щось там… А що, друже, ось, будь ласка, УАЗ "Патріот", у чому проблема? Сідай у нього і їдь. Потім виходь до трибуни. Говори, як треба захищати батьківщину", — зазначив російський прапорщик.

Лаврентьєв згадав також про 38-річного Азатбека Омурбекова, який очолює 64-у окрему гвардійську мотострілецьку бригаду з Хабаровського краю. Він мав водія, який відвозив його дітей у школу та забирав зі школи. На шкільному автобусі вони не їздили, а лише на службовому.

"Сам Омурбеков завжди в штабі сидів і виходив тільки покричати, що щось йому не сподобалося", — розповів Лаврентьєв.

Російський військовий Данило Фролкін розповів, що полковник Азатбек Омурбеков передавав командуванню неправдиву інформацію про неіснуючі успіхи 64-ої мотострілецької бригади на війні в Україні. А також, що всю окупацію Андріївки на Київщині командир "просидів у підвалі школи", де розташовувався штаб. За відмову воювати Омурбеков бив солдатів, погрожував їм розстрілом. Співробітники Фролкіна розповіли, що Омурбеков наказував військовим обстрілювати цивільні машини та вбивати "всіх, у кого телефони знайдете".

"Я, коли техніком був ще, пішов на вихідні, прийшов із вихідних. У мене три стартери сперли з "Уралів". Підходжу до зампотеха, кажу: "Товаришу полковнику, у мене стартери за вихідні сперли". — "Ну що, вітаю тебе, прапорщику Лаврентьєв, ти їх про*бав". А наряд, що заступає в парку, виходить не зі зброєю, як раніше, а зі штик-ножами. Тобто хтось заліз через паркан із дробовиком, боєць штик-ножем буде від його оборонятися?" — каже прапорщик Лаврентьєв.

За його словами, армія РФ побудована на фотозвітах, а також продажу дизпалива.

"Схема проста: машина оформляється в рейс, але машина нікуди не їде. Вона їде кудись за частину. Там стоїть цілий день, увечері заїжджає в парк уже напівпорожня в баку, тобто підмотується лічильник. Дизпаливо це злите. Потім це дизпаливо продається якимось місцевим підприємцям, у яких дизельна техніка: у нас у селищі, наприклад, є китаєць, який купує це паливо. Тоннами дизпаливо здають. І з цих грошей потім старшини купують нашивки, шеврони, канцелярію, збиральний інвентар, запчастини. Тому що просто так запчастин немає в армії взагалі. Тобто на паперах армія всім забезпечується, але насправді забезпечення, яке має дійти до армії, — воно не доходить", — зазначив Лаврентьєв.

Він додав, що російська армія провалила війну в Україні. Товариш Лаврентьєв каже, що військові РФ ні до чого не готові — немає нормальної техніки, форми та грошей. Їжу та воду раз на 10 днів завозять. Військові просто не можуть відмовитися їхати в Україну, а потім приїжджають назад, але вже без ніг.

[ + – ] Розбита російська техніка

"Є в мене один товариш, який брав участь у подіях ще у 2014 році. Ми з ним на рибалку їздили, говорили душевно. Він розповів: "Андрюхо, я був у Донецьку, у Луганську. Вночі ми перевдягалися в ополченців, переходили туди (на територію Донецької та Луганської областей), сиділи там в окопах". По телевізору говорили: "Російських військ немає. Є лише ополченці". Розповідав, що наші переодягалися в українську форму та робили диверсії під виглядом, що їх роблять самі українці. Ну треба ж із чогось розпочати конфлікт. Якось його аргументувати", — розповів Лаврентьєв.

Прапорщик зазначив, що не був у воєнних точках, уникав їх.

"У військовій поліції мені пропонували в Сирію їхати. Я сказав: "У мене росте дитина. Я не настільки ще дурний, щоб поїхати туди. Я хочу потанцювати на його весіллі, погуляти, з цілими кінцівками". Тим більше, це не моя війна. У нас різні з ними (сирійцями) мови, різне віросповідання. А от якщо говорити про Україну, то це рідня", — сказав Лаврентьєв.

Рапорт про звільнення Лаврентьєв подав ще до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

"19 вересня 2021 року я поїхав на мітинг у Хабаровськ, підтримати хабарівців і виступити за чесні вибори. Перед виборами вони ж подачку нам путінську дали: "Нате вам, вояки, по 15 тисяч, тільки проголосуйте за кого, ви знаєте, треба проголосувати", — каже прапорщик.

[ + – ] Лаврентьєв на мітингу Фото: https://istories.media/

Із 17 по 19 вересня 2021 року в Росії відбувалися вибори в Державну думу. За кілька тижнів до виборів Володимир Путін підписав указ про одноразові виплати в середньому по 15 тисяч рублів військовим і по 10 тисяч — пенсіонерам. 19 вересня по всій країні відбулися мітинги проти масштабних фальсифікацій на виборах. У Хабаровському краї на цей момент жителі регіону вже другий місяць виходили на масові протести проти кримінальної справи, порушеної стосовно колишнього губернатора краю Сергія Фургала.

"Це все (участь Андрія в протесті, — ред.) дійшло до командування. Вони почали на мене тиснути, завертати мені гайки: "Якщо ти такий зухвалий, готуйся у відрядження в Білорусь". Але тоді (восени 2021-го, — ред.) піднімалася техніка, яка в житті ніколи не виїжджала на полігони. Техніка, яка вже колесами вросла в землю, — її й то висмикнули", — зазначив Лаврентьєв.

Під час спільних військових навчань РФ і Білорусі в лютому російські військові багато пили й торгували дизпаливом.

"Я всередині відчував, що щось не те. Згадав слова свого товариша, який казав, що вони 2014 року стояли в Ростові на кордоні, а вночі переходили туди (в Україну, — ред.). Зрозумів, що й зараз так буде. Сказав: "Хлопці, відрядження без мене". І написав рапорт на звільнення. Але людей всіляко намагалися втримати, рапорти втрачали. Не тільки мій. Говорили мені: "Ми твого рапорту не бачили. Готуйся у відрядження на вибуття". Я відповідав: "Я нікуди не поїду". Пишу знову рапорт. Цей рапорт знову губиться. Тоді я вже зрозумів, що вони просто тиснуть на мене ще більше. Військова поліція підключилася. Написав ще один рапорт і наприкінці грудня виїхав із Росії в Америку й не шкодую… Хлопці з моєї частини хтось болгаркою руку полоснув, щоб у госпіталь потрапити, хтось терміново шукав болячки, щоб не їхати (на війну, — ред.). Потім товариш мені передав, що з нашої бригади 20% залишилося: техніка розгромлена, ціла алея 200-х", — каже прапорщик.

Після від'їзду Лаврентьєва з РФ у США проти нього сфабрикували справу за статтею 337 ч. 4 КК РФ "Самовільне залишення частини або місця служби" й оголосили в розшук.

"Зараз я відчуваю (від знайомих, — ред.) іноді якусь агресію, на кшталт: поїхав в Америку, батьківщину зрадив. Я батьківщину не зраджував. Я її як любив, так і любитиму. Але керівна влада, яка сидить біля важелів Батьківщини, — вона мені не подобається. Просто людям затьмарило очі та розум, що вони не бачать, що відбувається: "Zомбі з Vатою в голові", як я їх називаю", — додав Лаврентьєв.

Він зазначив, що поки що в РФ не зміниться влада, він туди ні ногою.

"Я за Путіна ніколи не голосував. Для мене це людина, яка просто хоче втриматися при владі та просунути своїх олігархів, своїх підопічних. На простий народ йому все одно. "Путін їде країною на срібному коні. Путін усім людям допоможе, дай йому здоров'я, Боже. Усіх бандитів переб'є, роботягам він наллє. Путін їде країною, ми як і раніше в …", — як співає мій улюблений музикант Юрій Шевчук (лідер російського рок-гурту ДДТ, — ред.). Нещодавно навіть його звинуватили в дискредитації армії, адже Шевчук завжди виступав за мир", — сказав Лаврентьєв.

Він додав, що під час концерту в Уфі Шевчук висловив антивоєнну промову та сказав, що "Батьківщина — не ду*а президента, яку треба цілувати". За це 16 серпня Радянський районний суд Уфи визнав Юрія Шевчука винним у публічній дискредитації Збройних сил РФ і оштрафував його на 50 тисяч рублів.

Нагадаємо, що РФ за пів року війни втратила в Україні техніки на $16,5 млрд. Найдорожчою втратою для військ РФ став крейсер "Москва" за $750 млн. На другому місці йде великий десантний літак Іл-76 за $86 млн.