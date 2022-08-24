РФ за півроку війни втратила в Україні техніки на $16,5 млрд (інфографіка)

Найдорожчою втратою для військ РФ став крейсер "Москва" за $750 млн. На другому місці йде великий десантний літак Іл-76 за $86 млн.

За шість місяців повномасштабної війни РФ проти України російські Збройні сили втратили техніки на понад 16 млрд доларів без урахування вартості запуску ракет. Про це повідомляє видання Forbes.

Журналісти підрахували, що за пів року російські військові втратили 12 142 одиниць техніки вартістю 16,56 млрд доларів — серед них приблизно 2 тис. танків, 234 літаки та 15 кораблів. Найзначнішою втратою російських сил став ракетний крейсер "Москва" вартістю 750 млн доларів. Також відомо, що на острові Зміїний та на околицях Збройні Сили України знищили техніку противника на 165 млн доларів — серед них зенітні комплекси "Тор", "Панцир" та "Стріла" вартістю 100 млн доларів.

Також відомо про знищення великого десантного літака Іл-76 ($86 млн), десантного корабля "Саратов" ($75 млн), літака Су-30СМ ($50 млн), літак Су-34 ($40 млн).

Водночас журналісти не включали до вартості випущених Росією ракет. Відомо, що лише за два останні місяці війська противники застосували приблизно 1,3 тис. ракет вартістю 7,5 млрд доларів.

[ + – ] Втрати РФ у техніці

Нагадаємо, за словами міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, загальні втрати Збройних сил РФ в Україні перевищили 80 тисяч осіб — це вп'ятеро більше, ніж в Афганістані.

Раніше ЗМІ констатували, що внаслідок вибуху на аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму Росія зіткнулася з найбільшою втратою літаків з часів Другої світової війни.