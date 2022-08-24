РФ за полгода войны потеряла в Украине техники на $16,5 млрд (инфографика)

Самой дорогостоящей потерей для войск РФ стал крейсер "Москва" за $750 млн. На втором месте идет большой десантный самолет Ил-76 за $86 млн.

За шесть месяцев полномасштабной войны РФ против Украины российские Вооруженные силы потеряли техники на более чем 16 млрд долларов без учета стоимости запуска ракет. Об этом сообщает издание Forbes.

Журналисты подсчитали, что за полгода российские военные потеряли 12 142 единиц техники стоимостью 16,56 млрд долларов — среди них примерно 2 тыс. танков, 234 самолета и 15 кораблей. Самой значимой потерей российских сил стал ракетный крейcер "Москва" стоимостью 750 млн долларов. Также известно, что на острове Змеиный и в окрестностях Вооруженные силы Украины уничтожили технику противника на 165 млн долларов — среди них зенитные комплексы "Тор", "Панцирь" и "Стрела" стоимостью 100 млн долларов.

Также известно об уничтожении большого десантного самолета Ил-76 ($86 млн), десантного корабля "Саратов" ($75 млн), самолета Су-30СМ ($50 млн), самолет Су-34 ($40 млн)

При этом журналисты не включали в сумму стоимость выпущенных Россией ракет. Известно, что только за два последних месяца войска противники применили примерно 1,3 тыс. ракет стоимостью 7,5 млрд долларов.

[ + – ] Потери РФ в технике

Напомним, по словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, общие потери Вооруженных сил РФ в Украине превысили 80 тысяч человек — это в пять раз больше, чем в Афганистане.

Ранее СМИ констатировали, что в результате взрыва на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму Россия столкнулась с самой существенной потерей самолетов со времен Второй мировой войны.