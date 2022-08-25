ВСУ с марта отбили у россиян территории, по размеру превышающие площадь Дании, – ISW

Как считают американские аналитики, наступательные операции оккупантов на востоке Украины достигли своей кульминации. Минобороны РФ пытается это как-то оправдать, выдумывая причины замедления.

Вооруженные силы Украины с середины марта отбили у российских оккупантов около 45 тыс. кв. км. территории, что превышает площадь Дании. Об этом сообщается в сводке за 24 августа американского Института изучения войны (ISW).

Такое сравнение аналитики приводят, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что ВС РФ замедляют общий темп своих наступательных операций на Украине. При этом россияне подчеркивают, что их цели в войне не изменились. Шойгу также отметил, что "спецоперация" в Украине якобы "идет по плану" и российские силы выполнят "все свои задачи".

Как считают в ISW, таким образом глава военного ведомства РФ пытается объяснить и оправдать незначительные успехи, достигнутые российскими войсками в Украине за последние шесть недель.

Начиная с 16 июля, когда ВС РФ возобновили свое наступление после паузы, россиянам удалось занять около 450,84 кв. км. новой территории, что равно площади Андорры. При этом с 21 марта, когда оккупанты смогли продвинуться наиболее глубоко вглубь Украины, россияне потеряли примерно 45 тыс. кв. км., что больше площади Дании.

"Российские войска не могут преобразовать ограниченные тактические успехи в более широкие оперативные успехи, и их наступательные операции на востоке Украины достигли кульминации. Заявление Шойгу, вероятно, является попыткой объяснить эти недостатки", – комментируют аналитики института.

Напомним, 24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия намерено замедлила продвижение в Украине, чтобы уменьшить количество жертв среди мирного населения. Также он добавил, что поставки оружия Украине затягивают вторжение, а также кратно увеличивают количество жертв среди населения.

Ранее Фокус писал о том, что Шойгу утратил доверие Владимира Путина. Это произошло после провала так называемого "блицкрига" в Украине.