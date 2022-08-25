ЗСУ з березня відбили в росіян території, що за розміром перевищують площу Данії, – ISW

Як вважають американські аналітики, наступальні операції окупантів на сході України досягли своєї кульмінації. Міноборони РФ намагається це виправдати, вигадуючи причини уповільнення.

Збройні сили України із середини березня відбили в російських окупантів приблизно 45 тис. кв. км. території, що перевищує площу Данії. Про це повідомляється у зведенні за 24 серпня американського Інституту вивчення війни (ISW).

Таке порівняння аналітики наводять, коментуючи заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що ЗС РФ уповільнює загальний темп своїх наступальних операцій в Україні. При цьому росіяни наголошують, що їхні цілі у війні не змінилися. Шойгу також зазначив, що "спецоперація" в Україні нібито "йде за планом" і російські сили виконають "всі свої завдання".

Як вважають в ISW, так глава військового відомства РФ намагається пояснити та виправдати незначні успіхи, досягнуті російськими військами в Україні за останні шість тижнів.

Починаючи із 16 липня, коли ЗС РФ відновила свій наступ після паузи, росіянам вдалося зайняти приблизно 450,84 кв. км. нової території, що дорівнює площі Андорри. При цьому з 21 березня, коли окупанти змогли просунутися найглибше вглиб України, росіяни втратили приблизно 45 тис. кв. км., що більше за площу Данії.

"Російські війська не можуть перетворити обмежені тактичні успіхи на ширші оперативні успіхи, і їх наступальні операції на сході України досягли кульмінації. Заява Шойгу, ймовірно, є спробою пояснити ці недоліки", – коментують аналітики інституту.

Нагадаємо, 24 серпня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія має намір сповільнити просування в Україні, щоб зменшити кількість жертв серед мирного населення. Також він додав, що постачання зброї Україні затягує вторгнення, а також кратно збільшує кількість жертв серед населення.

Раніше Фокус писав про те, що Шойгу втратив довіру Володимира Путіна. Це сталося після провалу так званого "бліцкригу" в Україні.