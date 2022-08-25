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В результате обстрела Хмельницкой области пострадала женщина и двое детей, – глава ОВА (фото)

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Из-за ударной волны в жилых домах повыбивало окна.

Российская армия 24 августа нанесла два ракетных удара по Шепетовскому району. Из-за ударной волны в жилых домах и школе повыбивало окна и двери.

В результате вчерашнего обстрела Хмельницкой области пострадали три человека – женщина и двое детей. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

Российские войска 24 августа нанесли два ракетных удара по объектам критической инфраструктуры в Шепетовском районе.

В результате начался пожар, но его удалось быстро локализовать. В близлежащих жилых домах и школе ударной волной повыбивало окна и двери.

После этого женщина и двое детей обратились за медицинской помощью.

"У них легкие повреждения в результате поражения оконным стеклом. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", – прокомментировал Гамалий.

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Шепетовский район после обстрела.
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Как сообщает сайт города Шепетовки, местная полиция в настоящее время документирует последствия вражеских обстрелов района. Следователи Шепетовского РУП начали уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Полиция документирует последствия обстрелов Шепетовского района.

Напомним, в День независимости Украины российские войска ударили по железнодорожней станции и жилому сектору в Чаплино в Днепропетровской области. Под обстрелом оказались вагоны поездов, в четырех из них начался пожар.

В результате удара погибло 25 человек, включая двоих детей 6 и 11 лет. Более тридцати местных жителей ранены.