В результате обстрела Хмельницкой области пострадала женщина и двое детей, – глава ОВА (фото)
Российская армия 24 августа нанесла два ракетных удара по Шепетовскому району. Из-за ударной волны в жилых домах и школе повыбивало окна и двери.
В результате вчерашнего обстрела Хмельницкой области пострадали три человека – женщина и двое детей. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
Российские войска 24 августа нанесли два ракетных удара по объектам критической инфраструктуры в Шепетовском районе.
В результате начался пожар, но его удалось быстро локализовать. В близлежащих жилых домах и школе ударной волной повыбивало окна и двери.
После этого женщина и двое детей обратились за медицинской помощью.
"У них легкие повреждения в результате поражения оконным стеклом. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", – прокомментировал Гамалий.
Как сообщает сайт города Шепетовки, местная полиция в настоящее время документирует последствия вражеских обстрелов района. Следователи Шепетовского РУП начали уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, в День независимости Украины российские войска ударили по железнодорожней станции и жилому сектору в Чаплино в Днепропетровской области. Под обстрелом оказались вагоны поездов, в четырех из них начался пожар.
В результате удара погибло 25 человек, включая двоих детей 6 и 11 лет. Более тридцати местных жителей ранены.