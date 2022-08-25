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Унаслідок обстрілу Хмельницької області постраждала жінка та двоє дітей, – голова ОВА (фото)

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Через ударну хвилю в житлових будинках повибивало вікна

Російська армія 24 серпня завдала двох ракетних ударів по Шепетівському району. Через ударну хвилю у житлових будинках і школі повибивало вікна та двері.

Унаслідок вчорашнього обстрілу Хмельницької області постраждали троє людей — жінка та двоє дітей. Про це у себе у Telegram-каналі розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Російські війська 24 серпня завдали двох ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Шепетівському районі.

Унаслідок почалася пожежа, але її вдалося швидко локалізувати. У довколишніх житлових будинках і школі ударною хвилею повибивало вікна та двері.

Після цього жінка та двоє дітей звернулися за медичною допомогою.

"У них легкі пошкодження унаслідок ураження віконним склом. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", — прокоментував Гамалій.

Шепетівський район після обстрілу.
Шепетівський район після обстрілу.
Шепетівський район після обстрілу.

Як повідомляє сайт міста Шепетівки, місцева поліція наразі документує наслідки ворожих обстрілів району. Слідчі Шепетівського РУП розпочали кримінальне провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни.

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Поліція документує наслідки обстрілу Шепетівського району

Нагадаємо, у День Незалежності України російські війська вдарили по залізничній станції та житловому сектору в Чаплине в Дніпропетровській області. Під обстрілом опинилися вагони потягів, у чотирьох із них почалася пожежа.

Унаслідок удару загинуло 25 осіб, враховуючи двох дітей 6 та 11 років. Понад тридцять місцевих жителів поранено.