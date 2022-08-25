Унаслідок обстрілу Хмельницької області постраждала жінка та двоє дітей, – голова ОВА (фото)

Російська армія 24 серпня завдала двох ракетних ударів по Шепетівському району. Через ударну хвилю у житлових будинках і школі повибивало вікна та двері.

Унаслідок вчорашнього обстрілу Хмельницької області постраждали троє людей — жінка та двоє дітей. Про це у себе у Telegram-каналі розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Російські війська 24 серпня завдали двох ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Шепетівському районі.

Унаслідок почалася пожежа, але її вдалося швидко локалізувати. У довколишніх житлових будинках і школі ударною хвилею повибивало вікна та двері.

Після цього жінка та двоє дітей звернулися за медичною допомогою.

"У них легкі пошкодження унаслідок ураження віконним склом. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", — прокоментував Гамалій.

[ + – ] Шепетівський район після обстрілу.

Як повідомляє сайт міста Шепетівки, місцева поліція наразі документує наслідки ворожих обстрілів району. Слідчі Шепетівського РУП розпочали кримінальне провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни.

[ + – ] Поліція документує наслідки обстрілу Шепетівського району

Нагадаємо, у День Незалежності України російські війська вдарили по залізничній станції та житловому сектору в Чаплине в Дніпропетровській області. Під обстрілом опинилися вагони потягів, у чотирьох із них почалася пожежа.

Унаслідок удару загинуло 25 осіб, враховуючи двох дітей 6 та 11 років. Понад тридцять місцевих жителів поранено.