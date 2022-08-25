Суды над "азовцами" это попытка снять ответственность за войну с Путина, — США

По словам представителей Госдепа, на всех пленных бойцов ВСУ, в том числе иностранных добровольцев, распространяется статус военнопленных. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко объяснил, что даты начала этих судов не называют, возможно, потому что нет признаний украинцев.

Накануне представители Государственного департамента США заявили, что Кремль планирует использовать суды над украинскими военнопленными в качестве попытки снять ответственность за войну с президента Путина и отвлечь внимание от многочисленных доказательств зверств российских сил, которые совершались в Украине. Об этом сообщает CNN.

США осудили планирующиеся незаконные показательные суды и назвали их насмешкой над правосудием.

"На всех представителей Вооруженных сил Украины, в том числе местных и иностранных добровольцев распространяется статус военнопленных. Они заслуживают на обращение и защиту в соответствии с этим статусом, что предусмотрено Женевской конвенцией", — заявили в Госдепартаменте.

[ + – ] Клетки, которые готовят для украинских военнопленных.

Даты судов не называют

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, дата начала этих судов или даже временной промежуток не называются. Он предположил, что связано это с тем, что россияне не получили письменных признаний вины украинских военнопленных.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что РФ начала войну и несет ответственность за трагедию Мариуполя.

"Каждая отобранная жизнь и каждое разрушенное здание — все это преступления оккупантов. Украинские защитники выполняли свою присягу и защищали территориальную целостность своей страны <…> Украина выполняла все нормы международного права, а РФ постоянно пытается их нарушить. Защитники Мариуполя должны получить право на возвращение домой", — сказал Бойченко.

Реакция РФ

Посольство США в Вашингтоне в четверг заявило, что России предъявляют "беспочвенные обвинения".

Руководитель оккупационной администрации в Донецкой области Денис Пушилин считает, что суды могут проводиться в отношении украинских регулярных войск, а также представителей полка Азов.

Напомним, что, по мнению советника ОП Алексея Арестовича, Россия откажется от массового трибунала над "азовцами", т.к. незаконный суд над пленными закроет возможность переговоров с Украиной.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ незаконно усыновляют детей, которые были похищены из Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал незаконное усыновление маленьких мариупольцев, которых разлучили с родителями, самым большим преступлением России.