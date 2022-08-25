Суди над "азовцями" — це спроба зняти відповідальність за війну з Путіна, — США

За словами представників Держдепу, на всіх полонених бійців ЗСУ, зокрема іноземних добровольців, поширюється статус військовополонених. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пояснив, що дати початку цих судів не називають, можливо тому, що немає зізнань українців.

Напередодні представники Державного департаменту США заявили, що Кремль планує використовувати суди над українськими військовополоненими як спробу зняти відповідальність за війну з президента Путіна та відвернути увагу від численних доказів звірств російських сил, які відбувалися в Україні. Про це повідомляє CNN.

США засудили незаконні заплановані показові суди і назвали їх глузуванням над правосуддям.

"На всіх представників Збройних Сил України, зокрема місцевих та іноземних добровольців поширюється статус військовополонених. Вони заслуговують на звернення та захист відповідно до цього статусу, передбаченого Женевською конвенцією", — заявили в Держдепартаменті.

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Дати судів не називають

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, дату початку цих судів чи навіть часовий проміжок не називають. Він припустив, що це пов'язано з тим, що росіяни не отримали письмових зізнань провини українських військовополонених.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що РФ розпочала війну і несе відповідальність за трагедію Маріуполя.

"Кожне відібране життя та кожна зруйнована будівля — все це злочини окупантів. Українські захисники виконували свою присягу та захищали територіальну цілісність своєї країни <…> Україна виконувала всі норми міжнародного права, а РФ постійно намагається їх порушити. Захисники Маріуполя мають отримати право на повернення додому", — сказав Бойченко.

Реакція РФ

Посольство США у Вашингтоні в четвер заявило, що в Росії надають "безпідставні звинувачення".

Керівник окупаційної адміністрації в Донецькій області Денис Пушилін вважає, що суди можуть проводитись щодо українських регулярних військ, а також представників полку Азов.

Нагадаємо, що на думку радника ОП Олексія Арестовича, Росія відмовиться від масового трибуналу над "азовцями", адже незаконний суд над полоненими закриє можливість переговорів з Україною.

Раніше Фокус повідомляв, що у РФ незаконно усиновлюють дітей, викрадених із Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав незаконне усиновлення маленьких маріупольців, яких розлучили з батьками, найбільшим злочином Росії.