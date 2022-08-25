Росія не проводитиме масовий трибунал над "азовцями", – Арестович (відео)

Як вважає радник глави Офісу президента, у Кремлі усвідомлюють, що незаконний суд над полоненими назавжди закриє можливість переговорів з Україною.

Російська сторона не проводитиме масовий так званий "трибунал" над полоненими бійцями "Азова". Про це радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив під час ефіру на You-Tube-каналі "Фейгін LIVE".

Як пояснює український політик, це назавжди закриє для Москви можливість переговорів із Києвом і про це вже неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський.

"Не те, щоб завтра ми збиралися вести переговори, але [в разі "трибуналу"] ця опція закривається як така", – наголосив представник ОП.

За словами Арестовича, Україна також 23 серпня надіслала додатковий пакет документів, що попереджає проведення такого суду, до міжнародних юридичних інстанцій.

"Вони [росіяни] у скрутному становищі. З одного боку, треба зобразити для своєї аудиторії, для своїх шалених "ура-патріотів", що "азовців" наздогнала "заслужена кара". А з іншого боку, нарватися на ультиматум і закрити собі опцію переговорів із Києвом. Це дуже важка для них історія", – заявив радник голови ОП.

Як вважає політик, зараз Росія якраз хоче домогтися проведення таких переговорів з Україною.

Він зазначив, що Росія з цих причин тепер тягтиме з проведенням так званого "трибуналу", намагаючись виграти час. При цьому Кремль може організувати показове "судилище" для пропагандистської картинки.

"Масовий "трибунал" – це дуже погана витівка, думаю, що вона не пройде", – резюмував політик.

[ + – ] Див. з 05:25

Нагадаємо, 22 серпня Володимир Зеленський наголосив, що судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі означатиме кінець будь-яким можливим переговорам з РФ. Президент додав, що Україна не терпітиме знущань над героями та захисниками своєї країни.

Після цього ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін сказав, що слова президента України не вплинуть на плани провести трибунал над бійцями "Азовсталі".

Раніше Фокус у своєму матеріалі розповідав, кого саме Росія збирається "судити" в окупованому Маріуполі.