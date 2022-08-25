Россия не будет проводить массовый трибунал над "азовцами", – Арестович (видео)

Как считает советник главы Офиса президента, в Кремле отдают себе отчет в том, что незаконный суд над пленными навсегда закроет возможность переговоров с Украиной.

Российская сторона не будет проводить массовый так называемый "трибунал" над пленными бойцами "Азова". Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил во время эфира на You-Tube-канале "Фейгин LIVE".

Как объясняет украинский политик, это навсегда закроет для Москвы возможность переговоров с Киевом, и об этом уже неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский.

"Не то, чтобы завтра мы собирались вести переговоры, но [в случае "трибунала"] эта опция закрывается как таковая", – подчеркнул представитель ОП.

По словам Арестовича, Украина также 23 августа отправила дополнительный пакет документов, предупреждающий проведение такого "суда", в международные юридические инстанции.

"Они [россияне] в затруднительном положении. С одной стороны, надо изобразить для своей аудитории, для своих оголтелых "ура-патриотов", что "азовцев" настигла "заслуженная кара". А с другой стороны, нарваться на ультиматум и закрыть себе опцию переговоров с Киевом. Это очень тяжелая для них история", – заявил советник главы ОП.

Как считает политик, в настоящее время Россия как раз хочет добиться проведения таких переговоров с Украиной.

Он отметил, что Россия по этим причинам теперь будет тянуть с проведением так называемого "трибунала", пытаясь выиграть время. При этом Кремль может организовать показательное "судилище" для пропагандистской картинки.

"Массовый "трибунал" – это очень дурная затея, думаю, что она не пройдет", – резюмировал политик.

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Напомним, 22 августа Владимир Зеленский подчеркнул, что судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе будет означать конец любым возможным переговорам с РФ. Президент добавил, что Украина не будет терпеть издевательств над героями и защитниками своей страны.

После этого главарь донецких боевиков Денис Пушилин сказал, что слова президента Украины не повлияют на планы провести трибунал над бойцами "Азовстали".

Ранее Фокус в своем материале рассказывал, кого именно Россия собирается "судить" в оккупированном Мариуполе.