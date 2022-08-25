Мариупольский гауляйтер Иващенко сбежал в больницу после "покушения" — Андрющенко (фото)

По словам советника мэра Мариуполя, Иващенко в больнице вне Мариуполя, а на его дочь в Москве совершили нападение с угрозами.

Гауляйтер Мариуполя Константин Иващенко вместе с дочерью сбежали с города после якобы покушения на него. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как рассказал советник, Иващенко оказался в одной из больниц вне Мариуполя, поэтому он не присутствовал на "торжественном праздновании русской тряпки (День государственного флага России, — ред.)".

Андрющенко отметил, что на дочь гауляйтера Иващенко совершили нападение с угрозами в Москве после того, как она уехала из Мариуполя.

Источники Андрющенко говорят, что конфликт между Иващенко и его российскими кукловодами Саблиным и Ивановым набирает обороты. Вероятно, фейковое покушение совершили с целью дискредитировать одного из них.

Иващенко установил контакт с так называемым "главой ДНР" Денисом Пушилиным и откровенно решил выскочить из одной руки ФСБ в другую – с донецким следом, отметил советник мэра Мариуполя.

"Конечно, это заставило Иванова реагировать угрозами. И тут происходит "покушение", которое более похоже на спектакль с петардой. Даже не говорят об "украинском следе". Само дело по покушению не ведет следственный комитет России (как обычно) и даже не МГБ, а полиция оккупантов", – сказал Андрющенко.

Он добавил, что дело о "покушении" ведет приближенный к Иващенко коллаборант Михаил Москвитин, который получил должность через него от Пушилина.

Оккупационная полиция пытается сфальсифицировать дело о покушении и хочет обвинить в нем Иванова, чтобы "убрать" самого Иванова с карты влияния на Мариуполь.

"С другой стороны, именно из-за этого Иванов передал привет Иващенко через дочь в Москве. Что будет дальше – наблюдаем. Но это триллер набирает обороты и перестает быть томным. В итоге кого-то не досчитаем. В лучшем варианте – обоих", – заметил советник городского головы Мариуполя.

В пресс-службе оккупационной администрации Мариуполя опубликовали старые фотографии Иващенко, чтобы якобы доказать, что он в городе.

[ + – ] Старое фото, где Иващенко еще в Мариуполе

Андрющенко показал на карте, где сейчас Иващенко.

[ + – ] Иващенко в больнице в Донецке

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе разбушевался сильный пожар, но оккупанты никак не реагируют на него. В городе горят дома и школа.

Напомним, что оккупанты устроили перепись населения во всех районах временно оккупированного Мариуполя, чтобы установить количество людей в городе. Неофициально говорят, что большинство людей не собираются участвовать в "референдуме".