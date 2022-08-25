Маріупольський гауляйтер Іващенко втік до лікарні після "замаху", — Андрющенко (фото)

За словами радника мера Маріуполя, Іващенка в лікарні поза Маріуполем, а на його дочку в Москві вчинили напад із погрозами.

Гауляйтер Маріуполя Костянтин Іващенко разом із дочкою втекли з міста після нібито замаху на нього. Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як розповів радник, Іващенко опинився в одній із лікарень поза межами Маріуполя, тому він не був присутній на "урочистому святкуванні російської ганчірки (День державного прапора Росії, — ред.)".

Андрющенко зазначив, що на дочку гауляйтера Іващенка вчинили напад із погрозами у Москві після того, як вона поїхала з Маріуполя.

Джерела Андрющенка кажуть, що конфлікт між Іващенком та його російськими ляльководами Сабліним та Івановим набирає обертів. Ймовірно, фейковий замах вчинили з метою дискредитації одного з них.

Іващенко встановив контакт із так званим "головою ДНР" Денисом Пушиліним і відверто вирішив вискочити з однієї руки ФСБ до іншої — з донецьким слідом, зазначив радник мера Маріуполя.

"Звичайно, це змусило Іванова реагувати погрозами. І тут відбувається "замах", який більше схожий на спектакль з петардою. Навіть не говорять про "український слід". Саму справу замаху не веде слідчий комітет Росії (як завжди) і навіть не МДБ, а поліція окупантів", — сказав Андрющенко.

Він додав, що справу про "замах" веде наближений до Іващенка колаборант Михайло Москвитін, який отримав посаду через нього від Пушиліна.

Окупаційна поліція намагається сфальшувати справу про замах і хоче звинуватити в ньому Іванова, щоб "прибрати" самого Іванова з карти впливу на Маріуполь.

"З іншого боку, саме через це Іванов передав привіт Іващенку через дочку в Москві. Що буде далі — спостерігаємо. Але це трилер набирає обертів і перестає бути важким. У результаті когось не дорахуємо. У кращому варіанті — обох", — зауважив радник міського голови Маріуполя.

У пресслужбі окупаційної адміністрації Маріуполя опублікували старі фотографії Іващенка, щоб нібито довести, що він у місті.

[ + – ] Старе фото, де Іващенко ще у Маріуполі

Андрющенко показав на карті, де зараз Іващенко.

[ + – ] Іващенка у лікарні у Донецьку

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі розбушувалася сильна пожежа, але окупанти ніяк не реагують на неї. У місті горять будинки та школа.

Нагадаємо, що окупанти влаштували перепис населення у всіх районах тимчасово окупованого Маріуполя, щоб встановити кількість людей у місті. Неофіційно кажуть, що більшість людей не збираються брати участь у "референдумі".