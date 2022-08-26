ВС РФ наступали на одном направлении на Донбассе, а на юге стали в оборону, — Генштаб

ВС РФ пытались наступать в сторону Бахмута, Соледара и Кодемы Донецкой области, однако безуспешно.

Российские войска пытались вести наступление на одном направлении на Донбассе — Бахмутском. На юге Украины россияне сосредоточились на недопущении продвижения украинской армии. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На Харьковском направлении ВС РФ обстреливали с реактивной и ствольной артиллерии объекты в районе Харькова, Сосновки, Рубежного, Гусаровки и других поселков. Продолжили активно задействовать беспилотники для ведения разведки и корректировки артиллерии.

На Славянском направлении вражеские войска вели боевые действия с целью не допустить продвижение Вооруженных сил Украины и удержании ранее занятых районов. Оккупанты обстреливали поселки с танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

На Донецком направлении армия РФ не оставляет попытки наступления и штурма и продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении ВС РФ обстреливали позиции украинской армии и гражданскую инфраструктуру с помощью артиллерийских систем.

На Бахмутском направлении российские войска ударили по районам Бахмута, Бахмутского, Зайцевого, Соледара и других населенных пунктов. Армия России проводила наступление возле Соледара, Бахмута и Кодемы, однако безуспешно.

На Авдеевском направлении вражеские военные обстреливали с помощью танков, реактивной и ствольной артиллерии Водяное, Красногоровку, Нью-Йорк и другие поселки.

На Новопавловском направлении войска РФ продолжали огневое поражение с танков и реактивной артиллерии возле Угледара, Павловки, Новомихайловки, Пречистовки и других поселков.

На Южнобужском направлении ВС РФ сосредоточились на недопущении продвижения ВСУ и принимают меры по восполнению потерь. Оккупанты обстреливали районы Николаева, Александровки и еще 12 населнных пунктов.

Напомним, 26 августа ОК "Юг" сообщило, что авиация ВСУ ударила по российской ПВО в Херсоне и области. ВСУ атаковали склад боеприпасов ВС РФ, также удалось уничтожить российский узел связи в Дудчанах.

25 августа в Командовании Воздушных сил Украины рассказали, что Россия разместила почти 800 самолетов и вертолетов у границ. Истребители ВС РФ регулярно патрулируют в России, Беларуси, на временно оккупированных территориях и в акватории Черного и Азовского морей.