РФ разместила почти 800 самолетов и вертолетов у границ Украины, — Командование Воздушных сил

Истребители ВС РФ регулярно патрулируют в России, Беларуси, на временно оккупированных территориях и в акватории Черного и Азовского морей.

Вблизи границ Украины российские войска разместили почти 800 единиц самолетов и вертолетов, истребители Вооруженных сил РФ регулярно патрулируют в Беларуси, в России, на временно оккупированных территориях и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом в ходе брифинга в четверг, 25 августа, сообщил пресс-секретарь Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Гнат.

"Вокруг наших границ находится группировка самолетов России — более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 — ударные — такие, как Ка-52", — сказал Гнат, добавив, что за вчерашний день украинские бойцы из сил противовоздушной обороны сбили два таких вертолета.

Представитель Воздушных сил добавил, что российские войска активно применяют авиацию. В частности, силы РФ постоянно патрулируют в воздушном пространстве России, Беларуси, временно оккупированных территорий и акватории Черного и Азовского морей. Также постоянно в воздухе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

Помимо этого Гнат отметил, что в День Независимости Украины, 24 августа, российские войска совершили около 200 вылетов и нанесли 8 ударов по территории страны. Для атак оккупанты использовали крылатые ракеты Х22 и реактивные системы залпового огня "Торнадо-С". Всего на протяжении дня на территории Украины прозвучало 189 сигналов воздушной тревоги.

Также мы писали, что вчера РФ нанесла удар по железнодорожной станции Чаплино. В результате обстрела погибли по меньшей мере 25 человек.