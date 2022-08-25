РФ розмістила майже 800 літаків та гелікоптерів біля кордонів України, — Командування Повітряних сил

Винищувачі ЗС РФ регулярно патрулюють у Росії, Білорусі, на тимчасово окупованих територіях та в акваторії Чорного та Азовського морів.

Поблизу кордонів України російські війська розмістили майже 800 одиниць літаків та вертольотів, винищувачі Збройних сил РФ регулярно патрулюють у Білорусі, Росії, на тимчасово окупованих територіях та в акваторії Чорного та Азовського морів. Про це під час брифінгу у четвер, 25 серпня, повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Гнат.

"Навколо наших кордонів знаходиться угруповання літаків Росії — понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, з них понад 150 — ударні — такі як Ка-52", — сказав Гнат, додавши, що за вчорашній день українські бійці з сил протиповітряної оборони збили два такі вертольоти.

Представник Повітряних сил додав, що російські війська активно застосовують авіацію. Зокрема, сили РФ постійно патрулюють у повітряному просторі Росії, Білорусі, тимчасово окупованих територій та акваторії Чорного та Азовського морів. Також постійно у повітрі знаходяться літаки дального радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

Крім цього, Гнат зазначив, що в День Незалежності України, 24 серпня, російські війська здійснили близько 200 вильотів і завдали 8 ударів по території країни. Для атак окупанти використовували крилаті ракети Х22 та реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С". Загалом упродовж дня на території України пролунало 189 сигналів повітряної тривоги.

Також ми писали, що вчора РФ завдала удару по залізничній станції Чаплино. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 25 людей.