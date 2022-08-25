Обстріли на День Незалежності: авіація РФ за день здійснила майже 200 вильотів

Окупанти застосовували для ударів по Україні крилаті ракети Х22 та реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С".

У День Незалежності України, 24 серпня, російська авіація здійснила майже 200 вильотів, а в різних областях країни зафіксовано вісім прильотів крилатих ракет типу Х-22. Таку інформацію в процесі брифінгу озвучив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, протягом 24 серпня зафіксовано майже 200 вильотів російської авіації, проте частота пусків ракет у напрямку України є значно нижчою.

У День Незалежності в різних областях країни було вісім прильотів протикорабельних крилатих ракет великої дальності Х-22, а сумарно за день Командування ЗС ЗСУ нарахувало рекордну кількість повітряних тривог — 189.

"Противник переважно застосовував для атак по Україні дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які є носіями ракет Х-22. Було зафіксовано 8 прильотів цих ракет по областях. Також противник застосовував РСЗВ "Торнадо-С", — продовжив Ігнат під час брифінгу.

Велику кількість повітряних тривог Україною спікер пояснив тим, що Росія імітувала ракетні удари, піднімаючи свою авіацію з бази "Шайківка" (Калузька область) та з півночі Каспійського моря. Загроза атаки з повітря, за словами Ігната, виникала внаслідок зльоту російських літаків, які здійснювали маневри, зображуючи запуск крилатих ракет.

Спікер Командування ЗС ЗСУ також пояснив, що в разі залучення літаків Ту-95 або Ту-160 повітряна тривога оголошується на території всієї України, а Ту-22 — на відстань до 600 кілометрів. Ігнат припустив, що Росія спеціально часто використовувала свою авіацію та імітувала здійснення ракетних ударів, щоб тримати українців у напрузі на День Незалежності.

Підсумовуючи, речник Командування повідомив, що протягом 24 серпня українська армія знищила два ворожі вертольоти Ка-52 і шість БПЛА оперативно-тактичного рівня.

[ + – ] 189 разів лунали сигнали повітряної тривоги у День Незалежності України

Нагадаємо, 24 серпня ЗС РФ здійснили груповий ракетний удар по військовій інфраструктурі у Миргороді. За даними Командування ЗС ЗСУ, у населеному пункті зафіксовано чотири прильоти крилатих ракет великої дальності Х-22.

Ще один ракетний удар на День Незалежності України ЗС РФ здійснили по залізничній станції Чаплино. За останніми даними Офісу президента, внаслідок ворожого обстрілу загинули 25 людей, а різні поранення і травми отримали понад 30 громадян.