Обстрелы на День Независимости: авиация РФ за день осуществила около 200 вылетов

Оккупанты применяли для ударов по Украине крылатые ракеты Х22 и реактивные системы залпового огня "Торнадо-С".

В День Независимости Украины, 24 августа, российская авиация осуществила около 200 вылетов, а в разных областях страны зафиксировано восемь прилетов крылатых ракет типа Х-22. Такую информацию в ходе брифинга озвучил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в течение 24 августа зафиксировано около 200 вылетов российской авиации, однако частота пусков ракет в направлении Украины значительно ниже.

В День Независимости в разных областях страны было восемь прилетов противокорабельных крылатых ракет большой дальности Х-22, а сумарно за день Командование ВС ВСУ насчитало рекордное количество воздушных тревог — суммарно 189.

"Противник в основном применял для атак по Украине дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые являются носителями ракет Х-22. Было зафиксировано 8 прилетов этих ракет по областям. Также противник применял РСЗО "Торнадо-С", — продолжил Игнат в ходе брифинга.

Большое количество воздушных тревог по Украине спикер объяснил тем, что Россия имитировала ракетные удары, поднимая свою авиацию с базы "Шайковка" (Калужская область) и с севера Каспийского моря. Угроза атаки с воздуха, по словам Игната, возникала в результате взлета российских самолетов, которые делали маневры, изображая пуск крылатых ракет.

Спикер Командования ВС ВСУ также объяснил, что в случае задействования самолетов Ту-95 или Ту-160 воздушная тревога объявляется на территории всей Украины, а Ту-22 — на расстояние до 600 километров. Игнат предположил, что Россия специально часто использовала свою авиацию и имитировала осуществление ракетных ударов, чтобы держать украинцев в напряжении на День Независимости.

Подытоживая, спикер Командования сообщил, что в течение 24 августа украинская армия уничтожила два вражеских вертолета Ка-52 и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.

[ + – ] 189 раз звучали сигналы воздушной тревоги на День Независимости Украины

Напомним, 24 августа ВС РФ осуществили групповой ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде. По данным Командования ВС ВСУ, в населенном пункте зафиксировано четыре прилета крылатых ракет большой дальности Х-22.

Еще один ракетный удар на День Независимости Украины ВС РФ осуществили по железнодорожной станции Чаплино. По последним данным Офиса президента, в результате вражеского обстрела погибли 25 человек, а различные ранения и травмы получили свыше 30 граждан.