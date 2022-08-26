ЗС РФ наступали на одному напрямку на Донбасі, а на півдні стали в оборону, — Генштаб

ЗС РФ намагалися наступати в бік Бахмута, Соледара та Кодеми Донецької області, проте безуспішно.

Російські війська намагалися вести наступ на одному напрямку на Донбасі — Бахмутському. На півдні України росіяни зосередилися на недопущенні поступу української армії. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

На Харківському напрямку ЗС РФ обстрілювали з реактивної та ствольної артилерії об'єкти в районі Харкова, Соснівки, Рубіжного, Гусарівки й інших селищ. Продовжили активно задіювати безпілотники для ведення розвідки та коригування артилерії.

На Слов'янському напрямку ворожі війська вели бойові дії з метою не допустити просування Збройних Сил України й утримання раніше зайнятих районів. Окупанти обстрілювали селища з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

На Донецькому напрямку армія РФ не залишає спроби наступу та штурму та продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямі ЗС РФ обстрілювали позиції української армії та цивільну інфраструктуру за допомогою артилерійських систем.

На Бахмутському напрямку російські війська вдарили по районах Бахмута, Бахмутського, Зайцевого, Соледара й інших населених пунктів. Армія Росії проводила наступ біля Соледара, Бахмута та Кодеми, проте безуспішно.

На Авдіївському напрямку ворожі військові обстрілювали за допомогою танків, реактивної та ствольної артилерії Водяне, Красногорівку, Нью-Йорк та інші селища.

На Новопавлівському напрямку війська РФ продовжували вогневе ураження з танків і реактивної артилерії біля Вугледара, Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки й інших селищ.

На Південнобузькому напрямі ЗС РФ зосередилися на недопущенні просування ЗСУ та вживають заходів щодо поповнення втрат. Окупанти обстрілювали райони Миколаєва, Олександрівки та ще 12 населених пунктів.

Нагадаємо, 26 серпня ОК "Південь" повідомило, що авіація ЗСУ вдарила по російській ППО в Херсоні й області. ЗСУ атакували склад боєприпасів ЗС РФ, також вдалося знищити російський вузол зв'язку в Дудчанах.

25 серпня в Командуванні Повітряних сил України розповіли, що Росія розмістила майже 800 літаків і гелікоптерів біля кордонів. Винищувачі ЗС РФ регулярно патрулюють у Росії, Білорусі, на тимчасово окупованих територіях і в акваторії Чорного й Азовського морів.