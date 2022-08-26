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Военный Фокус Война за Нагорный Карабах

Войска Азербайджана взяли под контроль город Лачин в Карабахе

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Фото: Facebook | Алиев объявил о взятии Лачина под контроль войск Азербайджана

Лачин является стратегически важным городом, так как дорога, проходящая через него, связывает Карабах с Арменией. Президент Алиев поздравил азербайджанцев с возвращением в регион.

Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль город Лачин и близлежащие села, расположенные в Карабахском регионе. Об этом в своем Twitter в пятницу, 26 августа, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Twitter.

"Сегодня, 26 августа, мы — азербайджанцы вернулись в город Лачин… Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим праздником", — говорится в сообщении главы государства.

По словам Алиева, речь идет о взяти под контроль города Лачин и сел Забух и Сус Лачинского района.

Город Лачин занимает важное стратегическое положение на единственной дороге, связывающей Карабах с Арменией.

Издание "Эхо Кавказа" напомнило, что Лачинский район перешел под контроль Азербайджана в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. При этом в этом документе отмечается, что Лачинский коридор шириной 5 км "остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации".

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Карта

Большая часть жителей Лачинского района уже покинула населенные пункты. Ранее Алиев призвал их выехать из своих домов в регионе, так как там, по его словам, поселятся там семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах, пишет издание.

Напомним, ранее власти Азербайджана обвинили Россию в невыполнении обещаний по Карабаху. Министерство обороны РФ не оказало содействие тому, чтобы Армения вывела свои войска за пределы территории Карабаха, заявили в Баку.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался с критикой в адрес руководства ОДКБ, которое не вмешалось в войну между Арменией и Азербайджаном.