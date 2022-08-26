Війська Азербайджану взяли під контроль місто Лачин у Карабаху

Лачин є стратегічно важливим містом, оскільки дорога, що проходить через нього, пов'язує Карабах з Вірменією. Президент Алієв привітав азербайджанців із поверненням до регіону.

Збройні сили Азербайджану взяли під свій контроль місто Лачин та прилеглі села, розташовані в Карабахському регіоні. Про це у своєму Twitter у п'ятницю, 26 серпня, повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв у своєму Twitter.

"Сьогодні, 26 серпня, ми — азербайджанці повернулися до міста Лачин… Вітаю всіх лачинців та азербайджанський народ із цим святом", — йдеться у повідомленні глави держави.

За словами Алієва, йдеться про взяття під контроль міста Лачин та сіл Забух та Сус Лачинського району.

Місто Лачин займає важливе стратегічне становище на єдиній дорозі, що пов'язує Карабах з Вірменією.

Лачинський район перейшов під контроль Азербайджану в рамках тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року. Водночас у цьому документі наголошується, що Лачинський коридор шириною 5 км "залишається під контролем миротворчого контингенту Російської Федерації".

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Більшість жителів Лачинського району вже залишила населені пункти. Раніше Алієв закликав їх виїхати зі своїх будинків у регіоні, оскільки там, за його словами, оселяться сім'ї громадян Азербайджану, які залишили ці місця у 1990-х роках, пише видання.

Нагадаємо, раніше влада Азербайджану звинуватила Росію в невиконанні обіцянок щодо Карабаху. Міністерство оборони РФ не сприяло тому, щоб Вірменія вивела свої війська за межі території Карабаху, заявили в Баку.

У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловився з критикою на адресу керівництва ОДКБ, яке не втрутилося у війну між Вірменією та Азербайджаном.