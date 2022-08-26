ВСУ нанесли удар по Кадеевке Луганской области и уничтожили 200 десантников РФ (фото)

Сергей Гайдай рассказал, что удар пришелся по базе российских военных, которая действовала в регионе с 2014 года.

Украинские военные нанесли удар по базе российских военных в оккупированном городе Кадеевка Луганской области. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, в результате атаки ВСУ были ликвидированы 200 военных воздушно-десантных войск РФ. Оккупанты располагались в отеле "Донбасс" в Кадеевки. Сергей Гайдай рассказал, что база ВС РФ была уничтожена, она была создана еще в 2014 году.

"Минус 200 рашистов-"ВДВшников": в Кадиевке "прилетело" в гостиницу, где с 2014 года базировались оккупанты. Во временно оккупированной Кадиевке (Стаханов) Луганской области украинские воины уничтожили базу рашистов, которую они обустроили в гостинице "Донбасс"", — написал он.

Напомним, 25 августа в военной администрации Никополя рассказали, что ВСУ в Энергодаре Запорожской области за несколько дней ликвидировали более 150 оккупантов. Кроме того, были уничтожены двое российских офицеров и несколько ракетных систем залпового огня и гаубиц Д-30.

Ранее, 15 августа Фокус писал, что ВСУ могли убить до 100 наемников ЧВК "Вагнера" во время удара по их базе в Попасной Луганской области. По словам Гайдая, украинские военные уничтожили "вагнеровцев" из руководящего состава. РСЗО HIMARS могли стрелять по штабу с территории в районе Северска.