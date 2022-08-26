ЗСУ завдали удару по Кадіївці Луганської області й знищили 200 десантників РФ (фото)

Сергій Гайдай розповів, що удар припав по базі російських військових, яка діяла в регіоні з 2014 року.

Українські військові завдали удару по базі російських військових в окупованому місті Кадіївка Луганської області. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, в результаті атаки ЗСУ ліквідували 200 військових повітряно-десантних військ РФ. Окупанти розташовувалися в готелі "Донбас" у Кадіївці. Сергій Гайдай розповів, що базу ЗС РФ знищили, її було створено ще у 2014 році.

"Мінус 200 рашистів-"ВДВшників": у Кадіївці "прилетіло" в готель, де з 2014 року базувалися окупанти. У тимчасово окупованій Кадіївці (Стаханів) Луганської області українські воїни знищили базу рашистів, яку вони облаштували в готелі "Донбас", — написав він.

Нагадаємо, 25 серпня у військовій адміністрації Нікополя розповіли, що ЗСУ в Енергодарі Запорізької області за кілька днів ліквідували понад 150 окупантів. Крім того, було знищено двох російських офіцерів і кілька ракетних систем залпового вогню та гаубиць Д-30.

Раніше, 15 серпня Фокус писав, що ЗСУ могли вбити до 100 найманців ПВК "Вагнер" під час удару по їхній базі в Попасній Луганській області. За словами Гайдая, українські військові знищили "вагнерівців" із керівного складу. РСЗВ HIMARS могли стріляти по штабу з території в районі Сіверська.