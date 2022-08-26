Аналог "Цезаря": в РФ заявили о завершении испытаний САУ "Мальва" (фото)

Российская самоходная установка способна вести стрельбу на дистанцию до 24,5 км с 7 выстрелами в минуту. Первая публичная демонстрация "Мальвы" состоялась в 2020 году.

В России создали аналог французской САУ "Цезарь" под названием 2С43 "Мальва". Об этом сообщает польское издание Defence 24.

Оборонный концерн "Уралвагонзавод" сообщил о завершении госиспытаний САУ "Мальва" 152-мм калибра. Российская армия имеет в своем арсенале множество различных систем, но почти все они гусеничные. Это связано с плохими дорогами в РФ и необходимостью преодолевать пересеченную местность. САУ "Мальва" может стать успешной попыткой РФ создать колесную артустановку. Ее впервые публично показали в 2020 году.

[ + – ] САУ получила такое же орудие, что и у Мста-С

2С43 "Мальва" — это российская 152-мм САУ, разработанная НИИ "Буревестник". Машина построена на базе грузовика БАЗ-6010-027 по колесной формуле 8х8. Орудие у САУ такое же как и у Мста-С — это 2А64 с запасом стрельбы на 30 выстрелов. Экипаж находится в бронированной кабине в передней части, а орудие установлено сзади. Дальность стрельбы находится в районе 24,5 км.

[ + – ] Характеристики САУ "Мальва"

Вся конструкция максимально упрощена и облегчена. Вес установки составляет 32 тонны, что на 10 тон меньше чем у той же Мста-С. Вероятно, орудие имеет полуавтоматическую или автоматическую систему заряжания. Заявляется, что ее скорострельность составляет 7 выстрелов в минуту.

Сравнение САУ "Мальва" и САУ "Цезарь"

масса — 32 тонны у САУ "Мальва" и 17,7 у САУ "Цезарь"

дальность стрельбы — 24,5 км у "Мальвы" и до 42 км у "Цезаря"

скорострельность — 7 у "Мальвы" и 3 выстрела за 18 секунд у "Цезаря" в первую минуту, затем 6-8 выстрелов

экипаж — 5 человек у "Мальвы" и 4-5 у "Цезаря"

калибр — 152 мм у "Мальвы" и 155-мм у "Цезаря".

длина ствола — 47 калибров у "Мальвы" 52 калибра у "Цезаря"

[ + – ] САУ "Цезарь" состоит на вооружении украинской армии

Напомним, в начале августа в Украину прибыли первые САУ Zuzana 2 из Словакии. Оружие уже применяется на фронте.

Ранее Франция анонсировала передачу Украине БТРов VAB и еще одну партию САУ "Цезарь".