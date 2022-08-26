Аналог "Цезаря": в РФ заявили про завершення випробувань САУ "Мальва" (фото)

Російська самохідна установка здатна вести стрільбу на дистанцію до 24,5 км із 7 пострілами за хвилину. Перша публічна демонстрація "Мальви" відбулася у 2020 році.

У Росії створили аналог французької САУ "Цезар" під назвою 2С43 "Мальва". Про це повідомляє польське видання Defence 24.

Оборонний концерн "Уралвагонзавод" повідомив про завершення держвипробувань САУ "Мальва" 152 мм калібру. Російська армія має у своєму арсеналі безліч різних систем, але майже всі вони гусеничні. Це з поганими дорогами в РФ і необхідністю долати пересічену територію. САУ "Мальва" може стати успішною спробою РФ створити колісну артустановку. Її вперше публічно показали в 2020 році.

[ + – ] САУ отримала таку ж зброю, що й у Мста-С

2С43 "Мальва" — це російська 152-мм САУ, розроблена НДІ "Буревісник". Машина побудована на базі вантажівки БАЗ-6010-027 за колісною формулою 8х8. Зброя у САУ така сама як і в Мста-С — це 2А64 із запасом стрільби на 30 пострілів. Екіпаж знаходиться в броньованій кабіні у передній частині, а знаряддя встановлено ззаду. Дальність стрільби приблизно 24,5 км.

[ + – ] Характеристики САУ "Мальва"

Уся конструкція максимально спрощена та полегшена. Вага установки складає 32 тонни, що на 10 тонн менше ніж у тієї ж Мста-С. Ймовірно, знаряддя має напівавтоматичну чи автоматичну систему заряджання. Заявляється, що її скорострільність складає 7 пострілів за хвилину.

Порівняння САУ "Мальва" та САУ "Цезар"

маса — 32 тонни у САУ "Мальва" та 17,7 у САУ "Цезар";

дальність стрільби — 24,5 км у "Мальви" і до 42 км у "Цезаря";

скорострільність — 7 у "Мальви" і 3 постріли за 18 секунд у "Цезаря" в першу хвилину, потім 6-8 пострілів;

екіпаж — 5 осіб у "Мальви" і 4-5 у "Цезаря";

калібр — 152 мм у "Мальви" та 155-мм у "Цезаря";

довжина ствола — 47 калібрів у "Мальви" 52 калібри в "Цезаря".

[ + – ] САУ "Цезар" перебуває на озброєнні української армії

Нагадаємо, на початку серпня в Україну прибули перші САУ Zuzana 2 зі Словаччини. Зброя вже застосовується на фронті.

Раніше Франція анонсувала передавання Україні БТРів VAB та ще одну партію САУ "Цезар".