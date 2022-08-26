Госдеп подтвердил гибель американского добровольца в Украине (фото)

Американцы не называют имя погибшего солдата. В то же время российские оккупанты утверждают, что его зовут Джошуа Джонс.

Госдепартамента США подтвердил гибель американского гражданина в Украине, сообщает Newsweek.

"Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас пока нет дальнейших комментариев", — отметил представитель ведомства в комментарии изданию.

Журналисты отмечают, что с момента февральского вторжения России в Украину в боях погибли по меньшей мере шестеро американцев.

Ранее губернатор Приморского края России Олег Кожемяко сообщил, что бойцы сформированного в Приморье "добровольческого отряда "Тигр" практически сразу же после прибытия в Украину вступили в бой с "группой наемников из разных стран".

[ + – ] военный билет Джошуа Джонса

В этом бою россияне убили 24-летнего американца Джошуа Алана Джонса. Судя по фотографии военного билета погибшего, он лишь недавно вступил в ряды ВСУ: "военник" ему выдали 14 июля. Родом парень из Теннесси.

Напомним, в июле стало известно о гибели двух американских добровольцев в районе Григорьевки Донецкой области. Бойцы Люк Люцишин и Брайан Янг входили в состав сил спецопераций ВСУ. Их подразделение получило задачу расчистить овраг, где российские войска пытались переправиться через реку. Задачу они выполнили успешно, но в уже в конце операции попали в засаду российских танков.

В мае в районе Гуляйполя погиб 52-летний гражданин США Стивен Забельски, он подорвался на мине.

Ранее в Интернациональном легионе сообщили, что в его рядах больше всего граждан США, Великобритании, Польши и Канады. Все бойцы имеют официальный статус военнослужащих ВСУ, поэтому не могут считаться наемниками.