Американці не називають ім'я загиблого солдата. Водночас російські окупанти стверджують, що його звати Джошуа Джонс.

Держдепартамент США підтвердив загибель американського громадянина в Україні, повідомляє Newsweek.

"З поваги до недоторканності приватного життя сім'ї ми поки що не маємо подальших коментарів", — зазначив представник відомства в коментарі виданню.

Журналісти зазначають, що з лютневого вторгнення Росії в Україну в боях загинули щонайменше шестеро американців.

Раніше губернатор Приморського краю Росії Олег Кожем'яко повідомив, що бійці сформованого в Примор'ї "добровольчого загону "Тигр" практично відразу після прибуття в Україну вступили в бій з "групою найманців з різних країн".

[ + – ] військовий квиток Джошуа Джонса

У цьому бою росіяни вбили 24-річного американця Джошуа Алана Джонса. Судячи з фотографії військового квитка загиблого, він лише нещодавно вступив до лав ЗСУ: "воєнник" йому видали 14 липня. Родом хлопець із Теннессі.

Нагадаємо, у липні стало відомо про загибель двох американських добровольців у районі Григорівки Донецької області. Бійці Люк Люцишин та Браян Янг входили до складу сил спецоперацій ЗСУ. Їхній підрозділ отримав завдання розчистити яр, де російські війська намагалися переправитися через річку. Завдання вони виконали успішно, але вже наприкінці операції потрапили в засідку російських танків.

У травні в районі Гуляйполя загинув 52-річний громадянин США Стівен Забельскі, він підірвався на міні.

Раніше в Інтернаціональному легіоні повідомили, що в його лавах найбільше громадян США, Великобританії, Польщі та Канади. Усі бійці мають офіційний статус військовослужбовців ЗСУ, тому не можуть вважатися найманцями.