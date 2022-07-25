На Донбасі загинуло четверо іноземних військових: що відомо про бійців (фото)

Солдати виконували завдання з вибивання ворога у районі Григорівки. Місія проходила успішно, поки російські війська не влаштували танкову засідку, яка забрала бійців із США, Канади та Швеції.

Одного з двох громадян США, які загинули на Донбасі, ідентифікували. Загиблим виявився Люк Люцишин. Про це повідомляє CNN.

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Мати загиблого бійця Кеті Люцишин отримала інформацію щодо підтвердження смерті сина від Державного департаменту США. Вперше про смерть двох американців стало відомо у суботу, 23 липня, Держдеп повідомив виданню про загибель, проте подробиць про особистість загиблих не було.

У Держдепі повідомили, що вони зв'язалися з родичами загиблих, надавши їм усю можливу консульську допомогу.

[ + – ] Люк "Скайвокер" Люцишин мав українське коріння

Люк мав позивний "Skywalker" (Скайвокер). Як пише Politico, загиблих усього було четверо:

Люк Люцишин (США) — 1991 року народження, був поліцейським у Штатах;

Браян Янг (США) — 1971 року народження, ветеран армії США;

Еміль-Антуан Руа-Сіруа (Канада) — 1991 року народження, фельдшер у французькому "Іноземному легіоні";

Едвард Селандер Патріньяні (Швеція) — 1994 року народження, лейтенант запасу, економіст і філософ.

Бійці загинули внаслідок раптового танкового обстрілу їхньої позиції недалеко від Григорівки Донецької області. Усі вони загинули 18 липня.

Люк Люцишин, за словами командира Руслана Мірошниченка, розповідав, що в нього було українське коріння. Його бабуся емігрувала з України до США після Другої світової війни.

Яке завдання виконували бійці?

Як повідомив Мірошниченко, бійці входили до складу сил спецоперацій ЗСУ. Їхній підрозділ отримав завдання розчистити яр, де війська РФ намагалися переправитися через річку. Завдання вони виконали успішно, але наприкінці вони потрапили у засідку російських танків.

"Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців: Едвард, Еміль і Браян, одразу спробували допомогти Люку, надати першу допомогу й евакуювати його з цього місця. Потім другий снаряд убив їх усіх", — заявив командир.

У засідці було не менше шести танків 4 БТРів і до 70 бійців РФ. За підсумками зіткнення, противник відступив із великими втратами.

Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що в полон ЗС РФ потрапив третій американець Суеді Муркезі.

Раніше двоє колишніх американських військовослужбовців 39-річний Олександр Дрюке та 27-річний Енді Х'юн потрапили в полон під час бою з російськими військами під Харковом. Обидва американці служили добровольцями в одному з регулярних підрозділів ЗСУ.