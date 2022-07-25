На Донбассе погибло четверо иностранных военных: что известно о бойцах (фото)

Солдаты выполняли задачу по выбиванию врага в районе Григорьевки. Миссия проходила успешно, пока российские войска не устроили танковую засаду, которая забрала бойцов из США, Канады и Швеции.

Одного из двух граждан США, погибших на Донбассе, идентифицировали. Погибшим оказался Люк Люцишин. Об этом сообщает CNN.

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Мать погибшего бойца Кэти Люцишин получила информацию о подтверждении смерти сына от Государственного департамента США. Впервые о смерти двух американцев стало известно в субботу, 23 июля, Госдеп сообщил изданию о гибели, однако подробностей о личности погибших не было.

В Госдепе сообщили, что они связались с родственниками погибших оказав им всю возможную консульскую помощь.

[ + – ] Люк "Скайвокер" Люцишин имел украинские корни

Люк имел позывной "Skywalker" (Скайвокер). Как пишет Politico, погибших всего было четверо:

Люк Люцишин (США) — 1991 года рождения, был полицейским в Штатах

Брайан Янг (США) — 1971 года рождения, ветеран армии США

Эмиль-Антуан Руа-Сируа (Канада) — 1991 года рождения, фельдшер во французском "Иностранном легионе"

Эдвард Селандер Патриньяни (Швеция) — 1994 года рождения, лейтенант запаса, экономист и философ

Бойцы погибли в результате внезапной танкового обстрела их позиции недалеко от Григорьевки Донецкой области. Все они погибли 18 июля.

Люк Люцишин, по словам командира Руслана Мирошниченко, рассказывал, что у него были украинские корни. Его бабушка эмигрировала из Украины в США после Второй мировой войны.

Какую задачу выполняли бойцы?

Как сообщил Мирошниченко, бойцы входили в состав сил спецопераций ВСУ. Их подразделение получило задачу расчистить овраг, где войска РФ пытались переправиться через реку. Задачу они выполнили успешно, но в конце они попали в засаду российских танков.

"Первый снаряд ранил Люка. Трое парней: Эдвард, Эмиль и Брайан, сразу попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Потом второй снаряд убил их всех", — заявил командир.

В засаде было не менее шести танков 4 БТРов и до 70 бойцов РФ. По итогу боестолкновения, противник отступил с большими потерями.

Напомним, 14 июля стало известно, что в плен ВС РФ попал третий американец Суэди Муркези.

Ранее двое бывших американских военнослужащих 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн попали в плен во время боя с российскими войсками под Харьковом. Оба американца служили добровольцами в одном из регулярных подразделений ВСУ.