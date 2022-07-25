На Донбассе погибло четверо иностранных военных: что известно о бойцах (фото)
Солдаты выполняли задачу по выбиванию врага в районе Григорьевки. Миссия проходила успешно, пока российские войска не устроили танковую засаду, которая забрала бойцов из США, Канады и Швеции.
Одного из двух граждан США, погибших на Донбассе, идентифицировали. Погибшим оказался Люк Люцишин. Об этом сообщает CNN.
Мать погибшего бойца Кэти Люцишин получила информацию о подтверждении смерти сына от Государственного департамента США. Впервые о смерти двух американцев стало известно в субботу, 23 июля, Госдеп сообщил изданию о гибели, однако подробностей о личности погибших не было.
В Госдепе сообщили, что они связались с родственниками погибших оказав им всю возможную консульскую помощь.
Люк имел позывной "Skywalker" (Скайвокер). Как пишет Politico, погибших всего было четверо:
- Люк Люцишин (США) — 1991 года рождения, был полицейским в Штатах
- Брайан Янг (США) — 1971 года рождения, ветеран армии США
- Эмиль-Антуан Руа-Сируа (Канада) — 1991 года рождения, фельдшер во французском "Иностранном легионе"
- Эдвард Селандер Патриньяни (Швеция) — 1994 года рождения, лейтенант запаса, экономист и философ
Бойцы погибли в результате внезапной танкового обстрела их позиции недалеко от Григорьевки Донецкой области. Все они погибли 18 июля.
Люк Люцишин, по словам командира Руслана Мирошниченко, рассказывал, что у него были украинские корни. Его бабушка эмигрировала из Украины в США после Второй мировой войны.
Какую задачу выполняли бойцы?
Как сообщил Мирошниченко, бойцы входили в состав сил спецопераций ВСУ. Их подразделение получило задачу расчистить овраг, где войска РФ пытались переправиться через реку. Задачу они выполнили успешно, но в конце они попали в засаду российских танков.
"Первый снаряд ранил Люка. Трое парней: Эдвард, Эмиль и Брайан, сразу попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Потом второй снаряд убил их всех", — заявил командир.
В засаде было не менее шести танков 4 БТРов и до 70 бойцов РФ. По итогу боестолкновения, противник отступил с большими потерями.
Напомним, 14 июля стало известно, что в плен ВС РФ попал третий американец Суэди Муркези.
Ранее двое бывших американских военнослужащих 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн попали в плен во время боя с российскими войсками под Харьковом. Оба американца служили добровольцами в одном из регулярных подразделений ВСУ.