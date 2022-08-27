Россия перебрасывает в Крым эшелоны с военной техникой по Керченскому мосту (видео)

Среди техникии – инженерно-саперные машины, танки, гаубицы.

Россия перебрасывает в оккупированный Крым новые эшелоны тяжелой военной техники, чтобы применить ее в войне против Украины. Очередной эшелон с вооружением, который ехал на полуостров в направлении Керченского моста со стороны РФ, сняли очевидцы, а опубликовало эти кадры издание "Крым Реалии".

На записи видно, что на железнодорожных платформах размещены инженерно-саперные машины, в частности инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" (по классификации НАТО – M1990 "Farm") и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

Также россияне отправили в Крым по железной дороге Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей, цистерны с топливом, и еще что-то в закрытых вагонах.

РФ не прекращает попыток оккупировать украинские территории, постоянно наращивая военное присутствие. Так, российские войска разместили у границ нашей страны почти 800 единиц самолетов и вертолетов, истребители Вооруженных сил РФ регулярно патрулируют в Беларуси, в России, на временно оккупированных территориях и в акватории Черного и Азовского морей.

При этом россияне активно применяют авиацию. На День Независимости Украины оккупанты совершили около 200 вылетов и нанесли 8 ударов по территории страны. Для атак оккупанты использовали крылатые ракеты Х22 и реактивные системы залпового огня "Торнадо-С". Всего на протяжении дня на территории Украины прозвучало 189 сигналов воздушной тревоги.

Напомним, в Минобороны РФ потребовали, чтобы всю информацию о взрывах на военных объектах в Крыму засекретили и любые ЧП на складах и базах объясняли халатностью ответственных лиц.