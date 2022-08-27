"Искандерам" не до смеха: в ВС РФ начались проблемы с ракетами для обстрелов Украины, – ГУР

Столкнувшись с дефицитом высокоточных ракет, Россия продолжит обстреливать Украину из РСЗО "Град" и "Смерч", разрушая инфраструктуру и дома.

Россия начинает испытывать трудности с ракетами, поскольку потратила уже 55% всех этих боеприпасов, что у нее были до вторжения на территорию нашей страны, заявил в интервью "РБК-Украина" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По подсчетам ГУР, у ВС РФ осталось не более 45% ракет.

"Особенно сложная у них ситуация с "Искандерами". Там вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может быть, даже и меньше. Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Поэтому они используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы иссякают", – пояснил Скибицкий.

Он подчеркнул, что по нормативным документам, армия должна иметь 30% резерва, а по некоторым видам ракет его нет и в помине.

Сейчас россияне активно используют РСЗО "Ураган" и "Смерч", чтобы обстреливать украинские территории на коротких дистанциях, речь идет о максимум 100 км.

В частности, реактивные системы залпового огня враг счас активно применяет, накрывая огнем Николаев, Запорожскую область и Харьков. Скибицкий уверен, что использование этого оружия в будущем будет продолжаться, чтобы нанести Украине максимальный урон:

"Этими системами они постараются разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и нанести психологическое давление на наше местное население. Они понимают: если не будет тепла, то настроение населения будет совсем другое".

Что касается "Кинжалов" (гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс), то их на вооружении ВС РФ всего около 30-40 штук.

"Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не ушли в массовое производство. Они их применяли, это эффективное оружие, но используется для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что у них гиперзвуковое вооружение", – сказал представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что Россия рассчитывает на то, что сможет истощить украинскую армию и добиться поставленных целей, поскольку планы Путина по захвату Украины, несмотря на понесенные потери в технике, оружии и живой силе остаются неизменными.

По словам президента Владимира Зеленского, с начала войны российские оккупанты выпустили по Украине уже почти 3,5 тыс. ракет.

Буквально прошлой ночью несколько ракет прилетели в жилой дом в Каменке Запорожской области, убив пять человек, среди которых – мать, с двумя детьми. Одному из мальчиков было 8 лет, другом – два года.