"Іскандерам" не до сміху: у ЗС РФ почалися проблеми з ракетами для обстрілів України, — ГУР

Зіткнувшися з дефіцитом високоточних ракет, Росія продовжить обстрілювати Україну з РСЗВ "Град" і "Смерч", руйнуючи інфраструктуру та будинки.

Росія починає зазнавати труднощів із ракетами, оскільки витратила вже 55% усіх боєприпасів, що в неї були до вторгнення на територію нашої країни, заявив в інтерв'ю "РБК-Україна" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За підрахунками ГУР, у ЗС РФ залишилося трохи більше 45% ракет.

"Особливо складна в них ситуація з "Іскандерами". Там узагалі залишилося приблизно 20% від того, що було, а може, навіть і менше. Складна ситуація з тими ж "Калібрами", це досить ефективна ракета, але їхня кількість не така велика. Тому вони використовують ці X-22 і С-300 у наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються", — пояснив Скібіцький.

Він підкреслив, що за нормативними документами армія повинна мати 30% резерву, а щодо деяких видів ракет його немає й близько.

Наразі росіяни активно використовують РСЗВ "Ураган" і "Смерч", щоб обстрілювати українські території на коротких дистанціях, ідеться про максимум 100 км.

Зокрема, реактивні системи залпового вогню ворог зараз активно застосовує, накриваючи вогнем Миколаїв, Запорізьку область і Харків. Скібіцький упевнений, що використання цієї зброї в майбутньому продовжуватиметься, щоб завдати Україні максимальної шкоди:

"Цими системами вони намагатимуться зруйнувати нашу інфраструктуру, об'єкти тепломережі, бойові порядки та завдати психологічного тиску на наше місцеве населення. Вони розуміють: якщо не буде тепла, то настрій населення буде зовсім іншим".

Що стосується "Кинджалів" (гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс), то їх на озброєнні ЗС РФ усього близько 30-40 штук.

Це ті зразки, які першими надійшли на озброєння. Вони не пішли в масове виробництво. Вони їх застосовували, це ефективна зброя, але використовується для демонстрації сили як для нас, так і для наших партнерів. У тому числі для США та Китаю, показуючи, що мають гіперзвукове озброєння", — сказав представник ГУР.

Скібіцький додав, що Росія розраховує на те, що зможе виснажити українську армію та досягти поставленої мети, оскільки плани Путіна щодо захоплення України, незважаючи на понесені втрати в техніці, зброї та живій силі, залишаються незмінними.

За словами президента Володимира Зеленського, з початку війни російські окупанти випустили по Україні вже майже 3,5 тис. ракет.

Буквально минулої ночі кілька ракет прилетіли в житловий будинок у Кам'янці Запорізької області, вбивши п'ятьох осіб, серед яких — мати з двома дітьми. Одному з хлопчиків було 8 років, другому — два роки.