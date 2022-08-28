Чиновники РФ будут дезертировать и сотрудничать с западной разведкой из-за вторжения, — ФБР

Американские спецслужбы активно пытались завербовать сотрудников московской дипломатической службы, которые могут быть недовольны войной в Украине. В частности, с помощью таргетированной рекламы в социальных сетях возле посольства США в РФ.

Помощник директора американского Федерального бюро расследований Майкл Дрискол уверен, что российские чиновники начнут дезертировать из-за войны в Украине и будут сотрудничать с западной разведкой. Это позволит понять специалистам мышление президента России Владимира Путина. Об этом Дрискол рассказал в интервью изданию The Telegraph.

Глава Нью-Йорского отделения ФБР считает, что "весьма вероятно", что кто-то из "рассерженных аппаратчиков" Кремля расстанется с Путиным по мере возрастания числа жертв на войне в Украине.

"В такие моменты, когда вы имеете дело со значительным конфликтом, и среди российских граждан есть явные разногласия… Тогда возможность того, что кто-то захочет поговорить с нами об этом и попытаться, возможно, поступить правильно ради общего блага, я считаю очень вероятной", — сказал Дрискол.

Представитель ФБР рассказал, что такие вещи происходят в мировой истории постоянно.

"История показала нам, что подобные вещи происходят постоянно. Мы испытали это, как и русские", — заявил он.

Кроме того, в издании пишут, что некоторые российские чиновники уже дезертировали, в том числе и бывший представитель Владимира Путина Анатолий Чубайс.

Также сообщается, что ФБР активно пытались завербовать сотрудников московской дипломатической службы, которые могут быть недовольны вторжением страны в Украину. Это происходило, в частности, с помощью таргетированной рекламы в социальных сетях возле посольства США в России.

"Информация, предоставляемая ФБР общественностью, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, пожалуйста, свяжитесь с нами", — сказано в тексте рекламы.

Эксперты по контрразведке отмечают, что если американским спецслужбам удастся завербовать новых людей, то это даст большие возможности.

Напомним, 31 июля Анатолий Чубайс попал в европейскую клинику с тяжелым заболеванием. У него диагностировали синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее при приступах полное онемение конечностей.

7 августа стало известно, что Чубайса выписали из больницы в Италии. Теперь он будет проходить реабилитацию в немецком Франкфурте.