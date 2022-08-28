Чиновники РФ будуть дезертирувати і співпрацювати із західною розвідкою через вторгнення, — ФБР

Американські спецслужби активно намагалися завербувати співробітників московської дипломатичної служби, які можуть бути незадоволені війною в Україні. Зокрема, за допомогою таргетованої реклами в соціальних мережах біля посольства США в РФ.

Помічник директора американського Федерального бюро розслідувань Майкл Дріскол упевнений, що російські чиновники почнуть дезертирувати через війну в Україні та співпрацюватимуть із західною розвідкою. Це дозволить зрозуміти фахівцям мислення президента Росії Володимира Путіна. Про це Дріскол розповів в інтерв'ю The Telegraph.

Глава Нью-Йорського відділення ФБР вважає, що "дуже ймовірно", що хтось з "розсерджених апаратників" Кремля розійдеться з Путіним у міру зростання кількості жертв на війні в Україні.

"У такі моменти, коли ви маєте справу зі значним конфліктом, і серед російських громадян є очевидні розбіжності… Тоді можливість того, що хтось захоче поговорити з нами про це і спробувати, можливо, вчинити правильно заради загального блага, я вважаю дуже ймовірною", — сказав Дріскол.

Представник ФБР розповів, що такі речі відбуваються у світовій історії постійно.

"Історія показала нам, що подібні речі відбуваються постійно. Ми випробували це, як і росіяни", — заявив він.

Крім того, у виданні пишуть, що деякі російські чиновники вже дезертували, зокрема й колишній представник Володимира Путіна Анатолій Чубайс.

Також повідомляється, що ФБР активно намагалися завербувати співробітників московської дипломатичної служби, які можуть бути незадоволені вторгненням країни в Україну. Це відбувалося, зокрема, за допомогою таргетованої реклами у соціальних мережах біля посольства США у Росії.

"Інформація, яку надає ФБР громадськість, є найбільш ефективним засобом боротьби з погрозами. Якщо у вас є інформація, яка може допомогти ФБР, будь ласка, зв'яжіться з нами", — сказано в тексті реклами.

Експерти з контррозвідки зазначають, що якщо американським спецслужбам вдасться завербувати нових людей, це дасть великі можливості.

Нагадаємо, 31 липня Анатолій Чубайс потрапив до європейської клініки з тяжким захворюванням. У нього діагностували синдром Гійєна-Барре — аутоімунне захворювання, що уражає нервову систему і спричиняє повне оніміння кінцівок під час нападу.

7 серпня стало відомо, що Чубайса виписали з лікарні в Італії. Тепер він проходитиме реабілітацію у німецькому Франкфурті.