Белорусские хакеры помогли обнаружить шпионку РФ в Италии, – Beliingcat

Российскую шпионку выдала схожая серия паспорта, которую в РФ оформляли всем сотрудникам ГРУ. Базу данных передали журналистам киберпартизаны из Беларуси.

В Италии на протяжении 10 месяцев издания The Insider, Der Spiegel, La Repubblica и расследовали Bellingcat следили за законспирированной российской шпионкой, которая выдавала себя за перуанку с немецким гражданством — Марию Адела Куфельдт Ривьера. Об этом сообщает Христо Грозев.

Российскую шпионку удалось обнаружить благодаря данным от белорусских хакеров, которые передали данные о пересечении границы девушкой. Мария Адела Куфельдт Ривьера жила в разных европейских странах. У нее был бизнес в ювелирной сфере, который помогал ей заводить полезные знакомства, в том числе с офицерами НАТО из Италии.

Как удалось выйти на шпионку?

Выйти на след российской шпионки удалось благодаря базе данных от белорусских киберпартизан.

"Мы знали диапазоны номеров паспортов шпионов ГУР и ФСБ, поэтому решили искать в нем наборы данных с частичными совпадениями, оставляя последние 3 цифры как символы подстановки", — рассказал расследователь.

[ + – ] На Марию Адела Куфельдт Ривьеру удалось выйти благодаря белорусским киберпартизанам

Российская разведка выдавала всем своим шпионам за границей паспорта одной серии. Таким образом получив доступ к номерам, журналисты смогли выявить и других шпионов РФ. В ходе расследования отравления семьи Скрипалей в Британии, Христо Грозев взял за основу паспорт Руслана Боширова. Таким образом он наткнулся на Марию Аделу, которая жила в Европе, но посещала РФ на поезде 13 раз.

Удалось установить, что настоящее имя "перуанки с немецким гражданством" — Ольга Колобова и она работала на Главное разведуправление РФ. Ее карьера завершилась после вскрытии Руслана Боширова и Александра Петрова, причастных к отравлению Скрипалей. С 2018 года Колобова вернулась в РФ и сейчас живет в Москве. Примечательно, что продукцию, которая она продавала под видом настоящих ювелирных украшений она закупала на Aliexpress. За свою карьеру она имела множеств контактов среди итальянских офицеров НАТО, что и было ее целью профессиональной деятельности.

Напомним, в СМИ писали об опасениях усиления российской пропаганды и шпионажа в Германии. РФ делает ставку на радикалов, чтобы страну охватили массовые протесты.

Также сообщалось, что в Германии российские шпионы следили за обучением украинских военных.