Российские шпионы следили за тренировками украинских военных в Германии, — Spiegel

Рядом с тренировочными базами были замечены мини-дроны и подозрительные автомобили. Возможно россияне могли получить доступ к телефонам бойцов ВСУ.

Военная контрразведка Германии считает, что российские шпионы могли следить за тем, как военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят обучение на территории ФРГ. Об этом пишет издание Spiegel.

По данным журналистов, российские агенты активизировались, когда США и Германия этой весной объявили о начале обучения украинских военных обращению с западным вооружением, таким как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

В частности, немецкие спецслужбы обнаружили подозрительные автомобили возле военных объектов в Графенвере и Идар-Оберштайне, где инструкторы из Соединенных Штатов и ФРГ обучали украинских военных. Источники журналистов допустили, что российские шпионы могли следить за данными мобильных телефонов украинских бойцов. Также в небе были над тренировочными базами были замечены мини-дроны, однако они быстро исчезли.

В секретном документе Службы безопасности ФРГ, на который ссылается издание, утверждается, что на территории Германии может быть усилен шпионаж за органами власти — в частности, РФ сконцентрировала свое внимание на канцелярии, министерствах иностранных дел, экономики и обороны, а также на ряде комитетов Бундестага.

Также официальные лица ФРГ считают возможными диверсионные акты на территории Германии, которые могут быть направлены против поставок оружия в Украину. Не исключается, что РФ может специально спровоцировать беспорядки в Германии — например, поставляя взрывчатку террористам или совершая теракты от чужого имени, говорится в материале.

Напомним, в июне сообщалось, что украинские военные завершали обучение использованию самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 в Германии.

Ранее СМИ писали, что РФ будет распространять фейки о сильном дефиците энергии в ФРГ, который может якобы угрожать существованию страны, чтобы дестабилизировать ситуацию в Германии.