Російські шпигуни стежили за тренуваннями українських військових у Німеччині, — Spiegel

Поруч із тренувальними базами були помічені мінідрони та підозрілі автомобілі. Можливо, росіяни могли отримати доступ до телефонів бійців ЗСУ.

Військова контррозвідка Німеччини вважає, що російські шпигуни могли стежити, як військовослужбовці Збройних сил України проходять навчання на території ФРН. Про це пише видання Spiegel.

За даними журналістів, російські агенти активізувалися, коли США та Німеччина цієї весни оголосили про початок навчання українських військових поводженню із західним озброєнням, таким як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Зокрема, німецькі спецслужби виявили підозрілі автомобілі біля військових об'єктів у Графенвері та Ідар-Оберштайні, де інструктори зі Сполучених Штатів та ФРН навчали українських військових. Джерела журналістів припустили, що російські шпигуни могли стежити за мобільними телефонами українських бійців. Також у небі були над тренувальними базами помічені мінідрони, проте вони швидко зникли.

У секретному документі Служби безпеки ФРН, на який посилається видання, стверджується, що на території Німеччини може бути посилено шпигунство за органами влади — зокрема РФ сконцентрувала свою увагу на канцелярії, міністерствах закордонних справ, економіки й оборони, а також на низці комітетів Бундестагу.

Також офіційні особи ФРН вважають за можливе диверсійні акти на території Німеччини, які можуть бути спрямовані проти постачання зброї в Україну. Не заперечується, що РФ може спеціально спровокувати заворушення у Німеччині — наприклад, постачаючи вибухівку терористам або здійснюючи теракти від чужого імені, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, в червні повідомлялося, що українські військові завершували навчання з використання самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 у Німеччині.

Раніше ЗМІ писали, що РФ поширюватиме фейки про сильний дефіцит енергії в ФРН, який може нібито загрожувати існуванню країни, щоб дестабілізувати ситуацію в Німеччині.