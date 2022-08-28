Білоруські хакери допомогли знайти шпигунку РФ в Італії, – Bellingcat

Російську шпигунку видала схожа серія паспорта, яку в РФ оформляли всім співробітникам ГРУ. Базу даних передали журналістам кіберпартизани з Білорусі.

В Італії протягом 10 місяців видання The Insider, Der Spiegel, La Repubblica та Bellingcat розслідували і стежили за законспірованою російською шпигункою, яка видавала себе за перуанку з німецьким громадянством — Марію Адела Куфельдт Рів'єра. Про це повідомляє Христо Грозєв.

Російську шпигунку вдалося виявити завдяки даним від білоруських хакерів, які передали дані про перетин кордону дівчиною. Марія Адела Куфельдт Рів'єра жила у різних європейських країнах. Вона мала бізнес у ювелірній сфері, який допомагав їй заводити корисні знайомства, зокрема з офіцерами НАТО з Італії.

Як удалося вийти на шпигунку?

Вийти на слід російської шпигунки вдалося завдяки базі даних білоруських кіберпартизан.

"Ми знали діапазони номерів паспортів шпигунів ГУР та ФСБ, тому вирішили шукати в ньому набори даних із частковими збігами, залишаючи останні 3 цифри як символи підстановки", — розповів розслідувач.

[ + – ] На Марію Адела Куфельдт Рів'єру вдалося вийти завдяки білоруським кіберпартизанам

Російська розвідка видавала всім своїм шпигунам за кордоном паспорти однієї серії. Так, отримавши доступ до номерів, журналісти змогли знайти й інших шпигунів РФ. Під час розслідування отруєння родини Скрипалів у Британії Христо Грозєв взяв за основу паспорт Руслана Боширова. Так, він натрапив на Марію Аделу, яка жила в Європі, але відвідувала РФ потягом 13 разів.

Вдалося встановити, що справжнє ім'я "перуанки з німецьким громадянством" — Ольга Колобова, і вона працювала на Головне розвідуправління РФ. Її кар'єра завершилася після розтину Руслана Боширова та Олександра Петрова, причетних до отруєння Скрипалів. З 2018 року Колобова повернулася в РФ і зараз живе у Москві. Цікаво, що продукцію, яку вона продавала під виглядом справжніх ювелірних прикрас, вона закуповувала на Aliexpress. За свою кар'єру вона мала багато контактів серед італійських офіцерів НАТО, що й було її метою професійної діяльності.

Нагадаємо, у ЗМІ писали про побоювання посилення російської пропаганди та шпигунства в Німеччині. Росія робить ставку на радикалів, щоб країну охопили масові протести.

Також повідомлялося, що в Німеччині російські шпигуни стежили за навчанням українських військових.