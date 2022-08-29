"Почуяли что-то неладное": российские командиры вывозят свои семьи из Крыма, — Марченко

По словам главы Одесской ОВА, это бегство говорит о том, что оккупанты перестают чувствовать себя в безопасности, находясь в Крыму.

Командиры оккупационных войск эвакуируют свои семьи в Россию из Крыма, заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Он отметил, что оккупанты, "кажется, почуяли что-то очень неладное".

"Не удивлюсь, если свое решение они тоже поясняют тем, что их загипнотизировала Служба безопасности Украины вместе с бабушкой в Москве, которая сожгла автомобиль заместителя начальника генерального штаба России, — потроллил Марченко россиян. — Нам остается только дождаться, когда мы загипнотизируем всех оккупантов и они наконец начнут убивать сами себя в промышленных масштабах".

Глава ОВА имеет в виду инцидент, случившийся 27 августа. Тогда в Москве подожгли BMW X6 замначальника генштаба Евгения Секретарева. Вскоре стало известно о задержании по подозрению в поджоге 65-летней Елены Беловой. РосСМИ пообщались с зятем задержанной, который утверждает, что женщину якобы похитили несколько дней назад и загипнотизировали сотрудники СБУ. Также украинцы якобы требовали выкуп в размере 500 тыс. рублей и угрожали убить москвичку, состоящую на учете в психдиспансере.

24 августа общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" опубликовала карту взрывов в Крыму, которые произошли за две недели. Составители карты отметили, что с 9 августа на полуострове прогремело по меньшей мере 27 взрывов на ряде объектов, в том числе аэродромах и складах с боеприпасами. Из-за взрывов в некоторых городах Крыма стали включать сирены воздушной тревоги.

В середине августа СМИ со ссылкой на анонимные источники в украинской разведке сообщили о том, что руководители оккупационных властей Крыма сбежали в Ростов.