"Азов — сила": в Москве подожгли автомобиль замначальника Генштаба ВС РФ, — СМИ (видео)

По информации журналистов, машина принадлежит Евгению Секретареву, он отвечает за военную цензуру и следит за тем, чтобы в СМИ не появлялись "неправильные" утверждения про армию РФ.

В Москве подожгли автомобиль заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Евгения Секретарева. Об этом сообщает российское издание Mash.

По информации журналистов, речь идет о машине BMW X6. Авто Секретарева стояло во дворе его дома в российской столице, а затем его багажник вспыхнул. В результате чего выгорела вся задняя часть транспортного средства и трава рядом.

Кого подозревают в поджоге?

Российские СМИ утверждают, что в поджоге автомобиля подозревают 65-летнюю женщину Елену Белову, которая проживает в том же доме, что и Евгений Секретарев, ее задержали правоохранители. На опубликованом видео видно, что во время задержания она кричала "Азов — сила". По информации журналистов, женщина также заявила, что против войны в Украине.

Кроме того, пенсионерка числится в базе, как пропавшая без вести, заявление о пропаже написала ее дочь 27 августа. Также росСМИ пообщались с зятем задержавшей, который утверждает, что 65-летнюю Елену Белову якобы похитили около двух дней назад и загипнотизировали сотрудники СБУ. Работники украинской спецслужбы якобы требовали выкуп 500 тысяч рублей и угрожали убить женщину.

Также зять пенсионерки рассказал, что перед поджогом машины похитители писали ему, что его семье придется платить за машину.

Что известно о сотруднике Генштаба ВС РФ

Евгений Секретарев является сотрудником 8-го управления Генштаба ВС РФ. Он отвечает за военную цензуру и следит за тем, чтобы в СМИ не появлялись "неправильные" утверждения про армию РФ.

Напомним, 20 августа в Подмосковье подорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина. 29-летняя журналистка и политолог Дарья Дугина погибла на месте.

В России обвинили в гибели Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы подложила взрывчатку в автомобиль с помощью своей дочери. РосСМИ также опубликовали удостоверение подозреваемой и написали, что она якобы числится в подразделении "Азов".

В то же время, "Азов" и Нацгвардия Украины заявили что Наталья Вовк никогда не проходила службу в подразделении "Азов".