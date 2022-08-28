"Азов — сила": у Москві підпалили автомобіль заступника начальника Генштабу ЗС РФ, — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, машина належить Євгену Секретарьову, він відповідає за військову цензуру та стежить за тим, щоб у ЗМІ не з'являлися "неправильні" твердження про армію РФ.

У Москві підпалили автомобіль заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ Євгена Секретарьова. Про це повідомляє видання Mash.

За інформацією журналістів, йдеться про машину BMW X6. Авто Секретарьова стояло в дворі його будинку в російській столиці, а потім його багажник спалахнув. Унаслідок чого вигоріла вся задня частина транспортного засобу та трава поряд.

Кого підозрюють у підпалі?

Російські ЗМІ стверджують, що в підпалі автомобіля підозрюють 65-річну жінку Олену Бєлову, яка мешкає в тому ж будинку, що і Євген Секретарьов, її затримали правоохоронці. На опублікованому відео видно, що під час затримання вона кричала "Азов – сила". За інформацією журналістів, жінка також заявила, що проти війни в Україні.

Крім того, пенсіонерка значиться в базі, як зникла безвісти, заяву про зникнення написала її дочка 27 серпня. Також росЗМІ поспілкувалися із зятем затриманої, який стверджує, що 65-річну Олену Бєлову нібито викрали приблизно два дні тому та загіпнотизували співробітники СБУ. Працівники української спецслужби нібито вимагали викупу 500 тисяч рублів і погрожували вбити жінку.

Також зять пенсіонерки розповів, що перед підпалом машини викрадачі писали його, що сім'ї доведеться платити за машину.

Що відомо про співробітника Генштабу ЗС РФ

Євген Секретарьов є співробітником 8-го управління Генштабу ЗС РФ. Він відповідає за військову цензуру та стежить за тим, щоб у ЗМІ не з'являлися "неправильні" твердження про армію РФ.

Нагадаємо, 20 серпня у Підмосков'ї підірвався автомобіль Дар'ї Дугіної, дочки ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна. 29-річна журналістка та політологиня Дар'я Дугіна загинула на місці.

У Росії звинуватили у загибелі Дугіної громадянку України Наталію Вовк, яка нібито підклала вибухівку в автомобіль за допомогою своєї дочки. РосЗМІ також опублікували посвідчення підозрюваної та написали, що вона нібито значиться у підрозділі "Азов".

Водночас, "Азов" і Нацгвардія України заявили, що Наталія Вовк ніколи не проходила службу в підрозділі "Азов".