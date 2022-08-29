"Відчули щось недобре": російські командири вивозять свої сім'ї з Криму, — Марченко

За словами голови Одеської ОВА, ця втеча свідчить про те, що окупанти перестають почуватися в безпеці, перебуваючи в Криму.

Командири окупаційних військ евакуювали свої сім'ї в Росію з Криму, заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він зазначив, що окупанти, "здається, відчули щось дуже недобре".

"Не здивуюся, якщо своє рішення вони теж пояснюють тим, що їх загіпнотизувала Служба безпеки України разом із бабусею в Москві, яка спалила автомобіль заступника начальника генерального штабу Росії, — потролив Марченко росіян. — Нам залишається лише дочекатися, коли ми загіпнотизуємо всіх окупантів, і вони нарешті почнуть вбивати себе в промислових масштабах".

Глава ОВА має на увазі інцидент, який стався 27 серпня. Тоді в Москві підпалили BMW X6 заступник начальника генштабу Євгена Секретарьова. Незабаром стало відомо про затримання за підозрою в підпалі 65-річну Олену Бєлову. РосЗМІ поспілкувалися із зятем затриманої, який стверджує, що жінку нібито викрали кілька днів тому та загіпнотизували співробітники СБУ. Також українці нібито вимагали викуп у розмірі 500 тис. рублів і погрожували вбити москвичку, яка перебуває на обліку в психдиспансері.

24 серпня громадська організація "Кримськотатарський ресурсний центр" опублікувала карту вибухів у Криму, які сталися за два тижні. Укладачі карти зазначили, що з 9 серпня на півострові прогриміло щонайменше 27 вибухів на низці об'єктів, у тому числі аеродромах і складах із боєприпасами. Через вибухи в деяких містах Криму почали включати сирени повітряної тривоги.

У середині серпня ЗМІ з посиланням на анонімні джерела в українській розвідці повідомили про те, що керівники окупаційної влади Криму втекли в Ростов.