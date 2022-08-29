Запорожскую АЭС обстреляли, пробита крыша хранилища ядерного топлива, — росСМИ (фото)

РосСМИ опубликовали кадры объекта, на которых видны повреждения крыши одного из зданий — там образовалась дыра. Поврежденное здание находится возле второго энергоблока Запорожской АЭС.

На Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре в результате обстрелов была якобы пробита крыша спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо. Об этом заявляют в оккупационной администрации города и обвиняют в ударах украинскую армию, передает "РИА Новости".

РосСМИ опубликовали кадры объекта, на которых видны повреждения крыши одного из зданий — там образовалась дыра. Поврежденное здание находится возле второго энергоблока Запорожской АЭС.

В оккупационной администрации Энергодара заявляют, что ВСУ якобы нанесли новый удар по городу, а все службы находятся в боевой готовности. Кроме того, россияне обвиняют украинскую армию в обстрелах вблизи ЗАЭС, а также заявляют о том, что в результате украинских атак была пробита крыша спецкорпуса станции в котором хранится ядерное топливо.

Оккупанты также заявляют, что ситуация на захваченной Запорожской АЭС "контролируемая, радиационный фон в норме".

Реакция украинской стороны

На момент написания материала украинские официальные лица никак не отреагировали на новые обстрелы оккупированного Энергодара и ЗАЭС.

Напомним, вечером 28 августа два жилые районы Энергодара были обстреляны. По словам Дмитрия Орлова, известно о "прилете" в одну из квартир, а в соседних домах повыбивало шибки.

Мэр оккупированного города Дмитрий Орлов рассказал, что по состоянию на утро известно о 10 пострадавших мирных жителях из-за обстрелов российскими войсками жилых районов города 28 августа. Двое людей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей, припаркованных возле домов 4, 8 и 18 на Воинов-Интернационалистов. Очевидно, так раш**ты "отработали" свой сценарий в преддверии приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает", — сказал он.

29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ направилась на Запорожску АЭС. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, миссия прибудет в Энергодар на этой неделе. Между тем, по информации ISW, россияне пытаются ей помешать.