Запорізьку АЕС обстріляли, пробито дах сховища ядерного палива, — росЗМІ (фото)

РосЗМІ опублікували кадри об'єкта, на яких видно пошкодження даху однієї з будівель — там утворилася діра. Пошкоджений будинок знаходиться біля другого енергоблоку Запорізької АЕС.

На Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі внаслідок обстрілу нібито пробито дах спецкорпусу, в якому зберігається ядерне паливо. Про це заявляють в окупаційній адміністрації міста та звинувачують в ударах українську армію, передає "РИА Новости".

РосЗМІ опублікували кадри об'єкта, на яких видно пошкодження даху однієї з будівель — там утворилася діра. Пошкоджений будинок знаходиться біля другого енергоблоку Запорізької АЕС.

В окупаційній адміністрації Енергодару заявляють, що ЗСУ нібито завдали нового удару по місту, а всі служби перебувають у бойовій готовності. Крім того, росіяни звинувачують українську армію в обстрілах поблизу ЗАЕС, а також заявляють про те, що внаслідок українських атак пробито дах спецкорпусу станції, в якому зберігається ядерне паливо.

Окупанти також заявляють, що ситуація на захопленій Запорізькій АЕС "контрольована, радіаційний фон у нормі".

Реакція української сторони

На момент написання матеріалу українські офіційні особи ніяк не відреагували на нові обстріли окупованого Енергодару та ЗАЕС.

Нагадаємо, ввечері, 28 серпня, два житлові райони Енергодару обстріляли. За словами Дмитра Орлова, відомо про "приліт" в одну з квартир, а в сусідніх будинках повибивало шибки.

Мер окупованого міста Дмитро Орлов розповів, що станом на ранок відомо про 10 постраждалих мирних жителів через обстріл російськими військами житлових районів міста 28 серпня. Двоє людей госпіталізовані в тяжкому стані.

"Знищено і пошкоджено щонайменше 20 автомобілів, припаркованих біля будинків 4, 8 і 18 на Воїнів-Інтернаціоналістів. Очевидно, так раш**ти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє", — сказав він.

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ попрямувала на Запорізьку АЕС. За словами гендиректора агентства Рафаеля Гроссі, місія прибуде до Енергодару цього тижня. Тим часом, за інформацією ISW, росіяни намагаються перешкодити їй.