Енергодар у вогні: під обстріл потрапили житлові мікрорайони міста (відео)

За словами мера Дмитра Орлова, на місці події почалася пожежа. У сусідніх будівлях повибивало шибки з вікон.

В Енергодарі під обстріл потрапило два мікрорайони — третій і п'ятий. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у Телеграмі.

За даними мера, відомо про "приліт" по одній із квартир Енергодару на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів. Наразі інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється. У сусідніх будинках повибивало шибки в деяких будинках. Також спалахнули припарковані машини у дворах будинків.

"Енергодар, третій і п'ятий мікрорайони — обстріли! Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів!" — повідомив Орлов.

Також він закликав жителів Енергодару дотримуватись правил двох стін і не визирати з вікон під час обстрілу.

На місці події працюють рятувальники, які гасять пожежу у місцях "прильотів".

Нагадаємо, "Енергоатом" показав, які території накриє радіацією у разі аварії на Запорізькій АЕС. Радіаційна хмара охопить частину півдня України, а також Росію.

25 серпня стало відомо, що в Енергодарі немає світла та води через дії російських окупантів. Місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.