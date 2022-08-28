Енергодар у вогні: під обстріл потрапили житлові мікрорайони міста (відео)
За словами мера Дмитра Орлова, на місці події почалася пожежа. У сусідніх будівлях повибивало шибки з вікон.
В Енергодарі під обстріл потрапило два мікрорайони — третій і п'ятий. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у Телеграмі.
За даними мера, відомо про "приліт" по одній із квартир Енергодару на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів. Наразі інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється. У сусідніх будинках повибивало шибки в деяких будинках. Також спалахнули припарковані машини у дворах будинків.
"Енергодар, третій і п'ятий мікрорайони — обстріли! Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів!" — повідомив Орлов.
Також він закликав жителів Енергодару дотримуватись правил двох стін і не визирати з вікон під час обстрілу.
На місці події працюють рятувальники, які гасять пожежу у місцях "прильотів".
Нагадаємо, "Енергоатом" показав, які території накриє радіацією у разі аварії на Запорізькій АЕС. Радіаційна хмара охопить частину півдня України, а також Росію.
25 серпня стало відомо, що в Енергодарі немає світла та води через дії російських окупантів. Місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.