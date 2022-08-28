Энергодар в огне: под обстрел попали жилые микрорайоны города (видео)

По словам мэра Дмитрия Орлова, на месте происшествия начался пожар. В соседних зданиях повыбивало шибки из окон.

В Энергодаре под обстрел попало два микрорайона — третий и пятый. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов в Телеграме.

По данным мэра, известно о "прилете" по одной из квартир Энергодара по улице Воинов-Интернационалистов. На данный момент информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В соседних домах повыбивало шибки в некоторых домах. Также загорелись припаркованные машины во дворах домов.

"Энергодар, третий и пятый микрорайоны — обстрелы! Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинов — Интернационалистов!", — сообщил Орлов.

Также он призвал жителей Энергодара придерживаться правила двух стен и не выглядывать из окон во время обстрела.

На месте происшествия работают спасатели, которые тушат пожар в местах "прилетов".

Напомним, "Энергоатом" показал, какие территории накроет радиацией в случае аварии на Запорожской АЭС. Радиационная туча охватит часть юга Украины, а также Россию.

25 августа стало известно, что в Энергодаре нет света и воды из-за действий российских оккупантов. Город находится на грани гуманитарной катастрофы.