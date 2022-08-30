"Наберитесь терпения, этот процесс не будет очень быстрым": Арестович о начале освобождения юга Украины (видео)

По словам советника главы Офиса президента, освобождение временно оккупированных территорий от оккупантов требует времени и сил. Кроме того, на такую масштабную операцию ограничены средства.

Деоккупация юга Украины не будет очень быстрой, однако рано или поздно над временно оккупированными населенными пунктами поднимут украинские флаги. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE".

По словам Арестовича, освобождения юга от российских оккупантов — это плановая медленная операция по "перемалыванию" противника, сохраняя жизни украинских военных и гражданских.

"Конечно, многим хотелось бы масштабного наступления с новостями о взятии нашими военными по населенному пункту в час. Но мы так не воюем. Да и средства ограничены. Мы не воюем для понтов и громких фраз как противник. Мы воюем ради дела. А это дело требует времени и сил. Поэтому, наберитесь терпения. Этот процесс не будет очень быстрым, но закончится установлением украинского флага над всеми населенными пунктами Украины", — отметил Арестович.

[ + – ] Арестович рассказал о деоккупации юга Украины

Напомним, что ранее Арестович рассказал, может ли РФ перебросить новый армейский корпус в Херсон, в состав которого входит 15 тысяч человек.

Также мы писали, что Зеленский обратился к ВС РФ на оккупированной Украине. Глава государства подчеркнул, что если захватчики хотят выжить, то они должны отступать.