"Наберіться терпіння, цей процес не буде дуже швидким": Арестович про початок звільнення півдня України (відео)

За словами радника глави Офісу президента, звільнення тимчасово окупованих територій від окупантів потребує часу та сил. Крім того, на таку масштабну операцію обмежені кошти.

Деокупація півдня України не буде дуже швидкою, проте рано чи пізно над тимчасово окупованими населеними пунктами піднімуть прапори України. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін LIVE".

За словами Арестовича, звільнення півдня від російських окупантів — це планова повільна операція з "перемелювання" противника, зберігаючи життя українських військових та цивільних.

"Звичайно, багатьом хотілося б масштабного наступу з новинами про взяття нашими військовими по населеному пункту за годину. Але ми так не воюємо. Та й кошти обмежені. Ми не воюємо для понтів і гучних фраз як противник. Ми воюємо заради справи. А ця справа вимагає часу і сил. Тому, наберіться терпіння. Цей процес не буде дуже швидким, але закінчиться встановленням українського прапора над усіма населеними пунктами України", — зазначив Арестович.

[ + – ] Арестович розповів про деокупацію півдня України

Нагадаємо, що раніше Арестович розповів, чи може РФ перекинути новий армійський корпус до Херсона, до складу якого входить 15 тисяч людей.

Також ми писали, що Зеленський звернувся до ЗС РФ на окупованій Україні. Глава держави наголосив, що якщо загарбники хочуть вижити, то вони мають відступати.