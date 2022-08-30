ВС РФ пользуются поддержкой населения на оккупированных территориях, — глава Росгвардии

Виктор Золотов, отчитываясь перед Путиным, заявил, что российские войска воюют на Донбассе, "защищая право граждан на мирную жизнь".

Подразделения ВС РФ на оккупированных украинских территориях ощущают поддержку со стороны гражданского населения. Об этом заявил руководитель Росгвардии Виктор Золотов, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным о результатах полномасштабной войны в Украине.

По его словам, росгвардейцы, участвуют во вторжении, выполняют широкий круг задач, в том числе "налаживают жизнь" в оккупированных частях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

"Мы занимаемся разведкой, корректировкой целей и уничтожаем их либо силами собственной артиллерии, либо, если у нас не хватает дальности или мощности этой артиллерии, обращаемся к Министерству обороны, и они силами тяжелой артиллерии или авиации наносят огневое поражение противнику, а мы проводим дальнейшую зачистку этих мест", — продолжил Золотов, отчитываясь в Кремле перед Владимиром Путиным.

Кроме этого, как утверждает глава Росгвардии, оккупанты якобы пользуются поддержкой мирного населения на захваченных украинских территориях. В ходе совещания Золотов также повторил пропагандистский тезис о том, что ВС РФ воюют на Донбассе, "защищая право граждан на мирную жизнь".

[ + – ] ВС РФ ощущают огромную поддержку населения на оккупированных территориях, - Золотов

Напомним, ранее в Госдуме России не исключили возобновление переговорного процесса с Украиной. Кремль, по словам главы ЛПДР Леонида Слуцкого, может рассмотреть возможность продолжения диалога об урегулировании полномасштабнойвойн при условии, если официальный Киев проявит такую инициативу.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, призывал украинцев забыть легенду о том, что Россия является сильным государствоми. Украина, по его словам, доказала обратное на поле боя, а россияне в последние 100 лет занимались исключительно пропагандой и своим прославлением.