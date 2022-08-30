ЗС РФ користується підтримкою населення на окупованих територіях, — глава Росгвардії

Віктор Золотов, звітуючи перед Путіним, заявив, що російські війська воюють на Донбасі, що "захищає право громадян на мирне життя".

Підрозділи ЗС РФ на окупованих українських теренах відчувають підтримку з боку цивільного населення. Про це заявив керівник Росгвардії Віктор Золотов, звітуючи перед президентом Росії Володимиром Путіним про результати повномасштабної війни в Україні.

За його словами, росгвардійці, які беруть участь у вторгненні, виконують широке коло завдань, у тому числі "налагоджують життя" в окупованих частинах Донецької, Луганської та Херсонської областей.

"Ми займаємося розвідкою, коригуванням цілей і знищуємо їх або силами власної артилерії, або якщо в нас не вистачає дальності чи потужності цієї артилерії, звертаємося до Міністерства оборони, і вони силами важкої артилерії або авіації завдають вогневого ураження противнику, а ми проводимо подальшу зачистку цих місць", — продовжив Золотов, звітуючи в Кремлі перед Володимиром Путіним.

Крім цього, як стверджує глава Росгвардії, окупанти нібито мають підтримку мирного населення на захоплених українських територіях. У ході наради Золотов також повторив пропагандистську тезу про те, що ЗС РФ воюють на Донбасі, що "захищає право громадян на мирне життя".

[ + – ] ЗС РФ відчувають величезну підтримку населення на окупованих територіях, — Золотов

Нагадаємо, раніше Держдумі Росії не виключили відновлення переговорного процесу з Україною. Кремль, за словами голови ЛПДР Леоніда Слуцького, може розглянути можливість продовження діалогу про врегулювання повномасштабної війн за умови, якщо офіційний Київ виявить таку ініціативу.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, закликав українців забути легенду про те, що Росія є сильною державою. Україна, за його словами, довела протилежне на полі бою, а росіяни останні 100 років займалися виключно пропагандою та своїм прославленням.